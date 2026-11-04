Бензин "Евро-5", строительство нового и модернизация действующих НПЗ: что пообещали казахстанцам в Минэнерго

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Министр энергетики Ерлан Аккенженов на пресс-конференции в правительстве 4 ноября 2026 года рассказал, что даст модернизация трех действующих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) рядовым казахстанцам, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Аккенженов сообщил, что топливо будет соответствовать стандарту "Евро-5". "В этом году мы разработали концепцию развития нефтепереработки. Согласно ей, мощности трех действующих заводов планируется увеличить с 18 млн до 27,7 млн тонн. Кроме того, рассматривается перспективный проект строительства завода средней мощности в Актюбинской области на 2 млн тонн. Он будет обеспечивать внутренний рынок и поставлять продукцию в страны Центральной Азии. Сейчас есть перебои с поставками, и Казахстан, как ресурсная страна, сможет снабжать соседние государства. Реализация проекта займет около двух лет. Он даст дополнительные объемы автотоплива и другой продукции", – добавил глава Минэнерго. Также, по его словам, рассматривается строительство нового нефтеперерабатывающего завода. "Он не входит в озвученные мной 27,7 млн тонн. Сейчас выбирают площадку, решение примут в ближайшее время", – резюмировал Ерлан Аккенженов. 12 октября 2026 года сообщалось, что в трех регионах Казахстана выявили некачественный бензин.

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