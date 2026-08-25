Как Казахстан будет решать вопрос с дефицитом авиатоплива

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 25 августа 2026 года на брифинге в правительстве поделился планами по увеличению производства авиатоплива в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в планах Минэнерго – расширение мощностей казахстанских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

"Это расширение Павлодарского НПЗ на 2,2 млн тонн. И расширение Шымкентского НПЗ в 2 раза – с 6 до 12 млн тонн. Это даст нам дополнительно 1 млн тонн авиационного топлива", – сказал Ерлан Аккенженов.

В целом, как отметил министр, Казахстан будет производить 1,7-1,8 млн тонн авиатоплива в год.

"На повестке стоит вопрос строительства четвертого НПЗ мощностью до 10 млн тонн. Мы этот вопрос изучаем, и это тоже даст нам некий задел, позволит обеспечивать себя полностью и выйти на экспортный потенциал", – добавил Ерлан Аккенженов.

Ранее глава Минэнерго признался, что Казахстан не обеспечивает себя авиатопливом.