#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
457.99
534.15
5.47
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
457.99
534.15
5.47
Общество

Как Казахстан будет решать вопрос с дефицитом авиатоплива

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты, Авиакомпания FlyArystan, Флай Арыстан, самолет, самолеты, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 12:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 25 августа 2026 года на брифинге в правительстве поделился планами по увеличению производства авиатоплива в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в планах Минэнерго – расширение мощностей казахстанских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

"Это расширение Павлодарского НПЗ на 2,2 млн тонн. И расширение Шымкентского НПЗ в 2 раза – с 6 до 12 млн тонн. Это даст нам дополнительно 1 млн тонн авиационного топлива", – сказал Ерлан Аккенженов.

В целом, как отметил министр, Казахстан будет производить 1,7-1,8 млн тонн авиатоплива в год.

"На повестке стоит вопрос строительства четвертого НПЗ мощностью до 10 млн тонн. Мы этот вопрос изучаем, и это тоже даст нам некий задел, позволит обеспечивать себя полностью и выйти на экспортный потенциал", – добавил Ерлан Аккенженов.

Ранее глава Минэнерго признался, что Казахстан не обеспечивает себя авиатопливом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, самолет, самолеты
11:55, Сегодня
Казахстан не обеспечивает себя авиатопливом – глава Минэнерго
АГЗС, сжиженный газ, машины на газу, пропан, природный газ, газозаправочная станция, автомобильная газозаправочная станция, газовый баллон, газовые баллоны
10:33, 07 июля 2026
Больше товарного газа начнут производить в Казахстане
Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия
11:42, Сегодня
Глава Минэнерго увидел плюсы в блэкауте, произошедшем в Казахстане 14 августа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
WTT Contender Almaty 2026
12:45, Сегодня
Международный турнир с призовым фондом 100 тысяч долларов США состоится в Алматы
&quot;Шахтёр&quot; уже подписал двух футболистов
12:34, Сегодня
Лидер Первой лиги "Шахтёр" уже начал подписывать футболистов под КПЛ – источник
Soccer365.ru назвал точный счёт матча &quot;Тобыл&quot; - &quot;Кайсар&quot; в КПЛ
12:20, Сегодня
Soccer365.ru назвал точный счёт матча "Тобыл" - "Кайсар" в КПЛ
Гребчихи Казахстана
11:54, Сегодня
Казахстан объявил состав на чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ в Польше
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: