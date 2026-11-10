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Экономика и бизнес

Рост экономики Казахстана за 10 месяцев составил 4,5%

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 08:22 Фото: pexels
В Министерстве национальной экономики (МНЭ) Казахстана 10 ноября заявили о росте экономики за 10 месяцев 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по предварительным данным Бюро национальной статистики (БНС), реальный рост ВВП Казахстана по итогам января – октября текущего года составил 4,5%, ускорившись на 0,3 процентных пункта по сравнению с показателем за девять месяцев.

Основной вклад в экономический рост внес несырьевой сектор, который, по предварительным оценкам, вырос на 5,6%.

Объем промышленного производства увеличился на 3,5%.

При этом темпы роста обрабатывающего сектора увеличились с 8,6% за девять месяцев до 9,3% за 10 месяцев текущего года.

Наиболее высокие темпы роста в обрабатывающем секторе отмечаются в машиностроении (22,2%), фармацевтике (50,9%), производстве готовых металлических изделий (30,4%), химической промышленности (21,9%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (18,1%), продуктов питания (13%), строительных материалов (5,4%).

В строительстве рост составил 13,1%, транспорте и складировании – 7,5%, торговле – 6,2%, сельском хозяйстве – 5,2%, связи – 4,9%.

инфографика, Казахстан, ВВП, рост, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 08:22

Фото: primeminister.kz

25 октября 2026 года экономист Андрей Чеботарёв объяснил, что почему рост экономики не ощущается сразу.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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