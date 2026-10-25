Почему рост экономики не ощущается сразу, объяснил финансовый аналитик
Рост в пересчете на каждый год
В среднем экономика прибавляла около 4,5% в год. Для развивающейся страны эксперт считает такой темп весьма достойным. При сравнении с соседями он советует учитывать, что стартовая база у всех была очень разной.
ВВП на душу населения впервые превысил 15 тысяч долларов. Чеботарёв уточняет, что речь идет о номинальном показателе.
Реальную покупательную силу точнее отражает расчет по паритету. Как пишет автор, "по паритету, где считают реальную покупательную силу, мы в районе 35-40 тыс. долларов".
Средняя продолжительность жизни в Казахстане приблизилась к 76 годам. По данным Всемирного банка, это лучший результат в регионе.
От сборки к полному циклу
В стране выпускают рельсы, шпалы, вагоны и электровозы. Автозаводы ежегодно дают свыше 150 тысяч легковых и грузовых машин.
Чеботарёв обращает внимание на путь, который прошла отрасль.
"Мы прошли длинный путь от минимальной локализации до полного цикла производства и мелкоузловой сборки", – отмечает экономист.
По его оценке, страна все больше зарабатывает на переработке и производстве.
Квадратные метры на человека
За год в Казахстане ввели более 20 млн кв. м жилья, и это рекорд. Эксперт также пересчитал объемы строительства на одного жителя и сравнил их с другими странами.
Сейчас в стране на каждого человека в год строят около одного квадратного метра. В России этот показатель составляет примерно 0,6 кв. м, а в Узбекистане он еще ниже.
В странах Евросоюза и в США, по подсчетам Чеботарёва, на человека приходится меньше половины квадратного метра в год. Отрыв Казахстана от крупных экономик здесь особенно заметен.
Одновременно в стране открыли более 2,8 тысячи детских садов и школ. На образовательные гранты направили свыше 1,5 трлн тенге. По программе "Нацфонд – детям" на счета детей перечислили 2,5 млрд долларов.
Почему эффект виден не сразу
Чеботарёв признает, что люди хотят жить лучше уже сегодня.
"Но экономики так устроены, что это невозможно", – отмечает эксперт.
Даже крупное золотое месторождение, найденное завтра, по его словам, мгновенного результата не принесет. Оценивать перемены финансовый аналитик предлагает на длинной дистанции. Он советует сравнить нынешнюю жизнь с тем, как люди жили два, пять и десять лет назад. При таком сравнении разница, по мнению Чеботарёва, видна очень отчетливо.
Отметим, что на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики 23 октября 2026 года Касым-Жомарт Токаев высказался о международной повестке, о ключевых достижениях страны в социальной сфере и цифровизации, а также рассказал, о чем будет Послание народу Казахстана.