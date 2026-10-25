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Почему рост экономики не ощущается сразу, объяснил финансовый аналитик

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 13:04 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Экономист Андрей Чеботарёв проанализировал основные показатели развития Казахстана, которые президент Касым-Жомарт Токаев озвучил 23 октября в Акорде., сообщает Zakon.kz.

Рост в пересчете на каждый год

В среднем экономика прибавляла около 4,5% в год. Для развивающейся страны эксперт считает такой темп весьма достойным. При сравнении с соседями он советует учитывать, что стартовая база у всех была очень разной.

ВВП на душу населения впервые превысил 15 тысяч долларов. Чеботарёв уточняет, что речь идет о номинальном показателе.

Реальную покупательную силу точнее отражает расчет по паритету. Как пишет автор, "по паритету, где считают реальную покупательную силу, мы в районе 35-40 тыс. долларов".

Средняя продолжительность жизни в Казахстане приблизилась к 76 годам. По данным Всемирного банка, это лучший результат в регионе.

От сборки к полному циклу

В стране выпускают рельсы, шпалы, вагоны и электровозы. Автозаводы ежегодно дают свыше 150 тысяч легковых и грузовых машин.

Чеботарёв обращает внимание на путь, который прошла отрасль.

"Мы прошли длинный путь от минимальной локализации до полного цикла производства и мелкоузловой сборки", – отмечает экономист.

По его оценке, страна все больше зарабатывает на переработке и производстве.

Квадратные метры на человека

За год в Казахстане ввели более 20 млн кв. м жилья, и это рекорд. Эксперт также пересчитал объемы строительства на одного жителя и сравнил их с другими странами.

Сейчас в стране на каждого человека в год строят около одного квадратного метра. В России этот показатель составляет примерно 0,6 кв. м, а в Узбекистане он еще ниже.

В странах Евросоюза и в США, по подсчетам Чеботарёва, на человека приходится меньше половины квадратного метра в год. Отрыв Казахстана от крупных экономик здесь особенно заметен.

Одновременно в стране открыли более 2,8 тысячи детских садов и школ. На образовательные гранты направили свыше 1,5 трлн тенге. По программе "Нацфонд – детям" на счета детей перечислили 2,5 млрд долларов.

Почему эффект виден не сразу

Чеботарёв признает, что люди хотят жить лучше уже сегодня.

"Но экономики так устроены, что это невозможно", – отмечает эксперт.

Даже крупное золотое месторождение, найденное завтра, по его словам, мгновенного результата не принесет. Оценивать перемены финансовый аналитик предлагает на длинной дистанции. Он советует сравнить нынешнюю жизнь с тем, как люди жили два, пять и десять лет назад. При таком сравнении разница, по мнению Чеботарёва, видна очень отчетливо.

Отметим, что на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики 23 октября 2026 года Касым-Жомарт Токаев высказался о международной повестке, о ключевых достижениях страны в социальной сфере и цифровизации, а также рассказал, о чем будет Послание народу Казахстана.

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Фото Олег Калиниченко
Олег Калиниченко
Экономический обозреватель
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