Почему рост экономики не ощущается сразу, объяснил финансовый аналитик

Экономист Андрей Чеботарёв проанализировал основные показатели развития Казахстана, которые президент Касым-Жомарт Токаев озвучил 23 октября в Акорде., сообщает Zakon.kz.

Рост в пересчете на каждый год

В среднем экономика прибавляла около 4,5% в год. Для развивающейся страны эксперт считает такой темп весьма достойным. При сравнении с соседями он советует учитывать, что стартовая база у всех была очень разной.

ВВП на душу населения впервые превысил 15 тысяч долларов. Чеботарёв уточняет, что речь идет о номинальном показателе.

Реальную покупательную силу точнее отражает расчет по паритету. Как пишет автор, "по паритету, где считают реальную покупательную силу, мы в районе 35-40 тыс. долларов".

Средняя продолжительность жизни в Казахстане приблизилась к 76 годам. По данным Всемирного банка, это лучший результат в регионе.

От сборки к полному циклу

В стране выпускают рельсы, шпалы, вагоны и электровозы. Автозаводы ежегодно дают свыше 150 тысяч легковых и грузовых машин.

Чеботарёв обращает внимание на путь, который прошла отрасль.

"Мы прошли длинный путь от минимальной локализации до полного цикла производства и мелкоузловой сборки", – отмечает экономист.

По его оценке, страна все больше зарабатывает на переработке и производстве.

Квадратные метры на человека

За год в Казахстане ввели более 20 млн кв. м жилья, и это рекорд. Эксперт также пересчитал объемы строительства на одного жителя и сравнил их с другими странами.

Сейчас в стране на каждого человека в год строят около одного квадратного метра. В России этот показатель составляет примерно 0,6 кв. м, а в Узбекистане он еще ниже.

В странах Евросоюза и в США, по подсчетам Чеботарёва, на человека приходится меньше половины квадратного метра в год. Отрыв Казахстана от крупных экономик здесь особенно заметен.

Одновременно в стране открыли более 2,8 тысячи детских садов и школ. На образовательные гранты направили свыше 1,5 трлн тенге. По программе "Нацфонд – детям" на счета детей перечислили 2,5 млрд долларов.

Почему эффект виден не сразу

Чеботарёв признает, что люди хотят жить лучше уже сегодня.

"Но экономики так устроены, что это невозможно", – отмечает эксперт.

Даже крупное золотое месторождение, найденное завтра, по его словам, мгновенного результата не принесет. Оценивать перемены финансовый аналитик предлагает на длинной дистанции. Он советует сравнить нынешнюю жизнь с тем, как люди жили два, пять и десять лет назад. При таком сравнении разница, по мнению Чеботарёва, видна очень отчетливо.

Отметим, что на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики 23 октября 2026 года Касым-Жомарт Токаев высказался о международной повестке, о ключевых достижениях страны в социальной сфере и цифровизации, а также рассказал, о чем будет Послание народу Казахстана.