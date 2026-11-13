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Экономика и бизнес

Налоги и проверки: не трогать новый бизнес в первые три года предлагают в Казахстане

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 11:10 Фото: freepik
Руководитель аутсорсинга и налоговый консультант I категории Ульвия Касумова 13 ноября 2026 года в кулуарах Налогового форума в Астане озвучила некоторые предложения для улучшения положения малого и среднего бизнеса, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, с начала года закрылось около 400 тысяч индивидуальных предпринимателей.

"Это уже показатель того, что бизнес не выдерживает. Мы за то, чтобы дать легкие варианты для работы и развития малого-среднего бизнеса, но не усугублять их положение в текущих реалиях", – сказала Касумова.

Она считает, что только что запущенный бизнес лучше не трогать в первые годы – это даст возможность развиться новому игроку на рынке и в будущем платить необходимые налоги.

"Мое предложение – это в первую очередь не трогать только открывшийся бизнес хотя бы первые три года, а то у нас организации открываются и их сразу же начинают душить со всех сторон. Самое важное, это бизнес должен знать, он открылся, три года его никто не трогает, он спокойно работает, но и дифференцированные все-таки ставки налогов. То есть бизнес, который только сейчас открылся, почему бы ему не дать возможность спокойно работать, вернуть тот же самый вычет, вернуть возможность работать ему на упрощенке и каким-то образом развиваться", – отметила специалист.

Также Касумова поделилась мнением по поводу предложения ввести мораторий на проверки бизнеса.

"Считаю, что необходимо ввести мораторий на налоговые проверки, по крайней мере, для малого и среднего бизнеса, потому что 2026 год для них стал очень сложным. Во-первых, очень много было цифровизации, очень много внедрено информационных систем, в которых малый и средний бизнес, так скажем, даже не разобрался. Ну и специалисты, естественно, многие не успели еще адаптироваться, поэтому было бы неплохо ввести мораторий, хотя бы не начислять штрафы, не начислять пеню, даже если выявлены какие-либо нарушения. А их будет очень много, скорее всего", – добавила консультант.

Ранее мы писали, что глава государства предложил обсудить введение с 1 января 2027 года трехлетнего моратория на проверки МСБ.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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