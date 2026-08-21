"Ошибка 500" и нет черновика: казахстанцы не могут сдать декларацию о доходах

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Налоговый консультант Айдар Масатбаев в кулуарах форума в Астане 21 августа 2026 года озвучил суть проблемы, с которой сейчас столкнулись рядовые казахстанцы при сдаче декларации о доходах, передает корреспондент Zakon.kz.

Айдар Масатбаев отметил, что казахстанцы не могут сдать декларацию по форме 270.00. "Сервисы висят. Невозможно сдать декларацию – выдается ошибка "500". По кодификации ошибок КГД – это ошибка по приему декларации на сервере Комитета госдоходов. Для простых людей она просто не решаема. И самое ужасное, что не дается возможность сохранить черновик. То есть, если человек заполнял, то черновика нет, его нужно отправлять сразу, а сервер выдает ошибку. Некачественная работа информационных систем уже отражается на физлицах и решения этому, боюсь, нет", – пояснил он. По его словам, нужны четкие, понятные решения, доступные для рядовых граждан. 11 августа 2026 года в Департаменте государственных доходов (ДГД) по Алматы рассказали, кому и что обязательно нужно до 15 сентября декларировать за 2025 год.

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