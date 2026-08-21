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Общество

"Ошибка 500" и нет черновика: казахстанцы не могут сдать декларацию о доходах

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 15:04 Фото: pexels
Налоговый консультант Айдар Масатбаев в кулуарах форума в Астане 21 августа 2026 года озвучил суть проблемы, с которой сейчас столкнулись рядовые казахстанцы при сдаче декларации о доходах, передает корреспондент Zakon.kz.

Айдар Масатбаев отметил, что казахстанцы не могут сдать декларацию по форме 270.00.

"Сервисы висят. Невозможно сдать декларацию – выдается ошибка "500". По кодификации ошибок КГД – это ошибка по приему декларации на сервере Комитета госдоходов. Для простых людей она просто не решаема. И самое ужасное, что не дается возможность сохранить черновик. То есть, если человек заполнял, то черновика нет, его нужно отправлять сразу, а сервер выдает ошибку. Некачественная работа информационных систем уже отражается на физлицах и решения этому, боюсь, нет", – пояснил он.

По его словам, нужны четкие, понятные решения, доступные для рядовых граждан.

11 августа 2026 года в Департаменте государственных доходов (ДГД) по Алматы рассказали, кому и что обязательно нужно до 15 сентября декларировать за 2025 год.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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