Какие площадки выбирают рекламодатели, как меняется потребление медиа и какие форматы набирают популярность в Казахстане, Беларуси, Молдове и Узбекистане — рассказали в компании Nova Dsail.

Какие площадки выбирают рекламодатели, как меняется потребление медиа и какие форматы набирают популярность в Казахстане, Беларуси, Молдове и Узбекистане – рассказали в компании.

Рекламные команды TV Media Digital Sail из Казахстана, Digital Sail из Беларуси, Nova Dsail из Молдовы и Узбекистана объединились в единый хаб, который позволяет запускать кампании сразу в четырех странах через одно окно. При этом каждая команда сохраняет экспертизу в локальных медиаплощадках и особенностях своего рынка.

Сегодня сеть охватывает четыре страны и предлагает рекламодателям доступ к онлайн-видео, дисплейной и мобильной рекламе, пиар-размещениям, перформанс-инструментам и технологическим решениям для интеграции диджитала с телевидением. Но главное преимущество такой модели – не просто география присутствия. Это возможность объединить масштабирование кампаний с пониманием особенностей каждого рынка.

По итогам 2025 года рынок онлайн-видео в Казахстане вырос на 49% и достиг 27,6 млрд тенге. Такие данные приводит J'son & Partners Consulting. Одновременно у потребителя растет интерес к Smart TV – сейчас на него приходится 15,5% видеотрафика сейлс-хауса TV Media Digital Sail. По данным Рекламного совета, в 2025 г. OTT-сегмент рекламного рынка увеличился на 10,2%. Казахстанский рекламный рынок отличается крупными новостными площадками с лояльной аудиторией. Это позволяет сочетать широкий охват с таргетингом по интересам и городам. Среди других заметных тенденций – спрос на погодный и географический таргетинг, внимание к качеству контакта с аудиторией и влияние искусственного интеллекта на рекламу.

На белорусском рынке сильные позиции занимают локальные медиа. Благодаря широкому набору форматов и инструментов они конкурируют за рекламные бюджеты с глобальными платформами. Знание местной аудитории помогает выбирать каналы коммуникации с учетом интересов пользователей. Среди актуальных направлений развития – рост интереса к Smart TV и Connected TV, а также внимание к качеству рекламного контакта. В частности, рекламодатели все чаще учитывают viewability, attention и brand safety. Еще один фактор, влияющий на местный рынок, – законодательство о защите персональных данных. Пользователи ограничивают доступ к cookies, поэтому возрастает значение собственных данных площадок и возможности работать с качественной аудиторией.

По разным оценкам, Telegram в Узбекистане пользуются от 25 до 27 млн человек – значительная часть интернет-аудитории страны. По охвату внимания с ним соседствует YouTube, поэтому мессенджер и видеоплатформа дополняют друг друга в рекламных коммуникациях. Развитие экосистемы Telegram, в том числе мини-приложений, интеграций и нативных форматов, стало заметной тенденцией страны. На рынке также появляются новые локальные рекламные сети и программатик-решения, растет интерес к Smart TV и связке телевизионной и диджитал-рекламы.

По итогам 2025 г. рекламный рынок Молдовы превысил 654 млн леев (более 3 млрд руб.). На интернет-рекламу пришлось не менее 280 млн леев (около 1,2 млрд руб.), по данным Совета по конкуренции Республики Молдова. В 2025 г. телевизионный рекламный рынок вырос на 33% и достиг 220,1 млн леев (около 1 млрд руб.). На этом фоне увеличивается интерес к сочетанию ТВ и диджитал-рекламы. Рекламные возможности в четырех странах Набор рекламных инструментов различается в зависимости от рынка.

В Казахстане доступны видеореклама в онлайн-кинотеатре Иви, дисплейные и видеосети местных площадок, пиар-размещения и перформанс-инструменты. В локальную сеть входят Nur, Zakon, Tengrinews, Gismeteo, Kolesa, Krisha и BilimClass. В Беларуси рекламодателям доступны размещения в Иви и единой сети местных медиа, в которую входят Gismeteo.by, OfficeLife.by, av.by, Tochka.by и другие площадки. По данным Digital Sail, сеть охватывает 75% аудитории байнета. Также доступны OLV-форматы и инструменты таргетинга. В Узбекистане представлены видеоплощадки Иви, Tvigle, CTC Media и Rambler Group, мобильная реклама Bidease, аудио- и видеоформаты Spotify. Еще один инструмент – Hybrid TV Sync, которая позволяет показывать диджитал-рекламу одновременно с выходом ролика на ТВ. Например, бренд может показать свой ролик в момент выхода рекламы конкурента. В Молдове рекламный инвентарь включает локальные порталы NewsMaker, Unica, Diez, ESP и другие ресурсы, онлайн-кинотеатры Иви и Tvigle, видеоплощадки Rambler Group, Pladform, VideoNow и МоеVideo, а также аудиорекламу Instreamatic и мобильную рекламу Bidease. Дополняют их Hybrid TV Sync и рекламные кабинеты Google и Meta.

Работу в четырех странах координируют три компании. Казахстан представляет TV Media Digital Sail, Беларусь – Digital Sail, а Узбекистан и Молдову – Nova Dsail. TV Media Digital Sail работает на казахстанском рынке 12 лет. За это время компания сопроводила более 10 тыс. рекламных кампаний и сотрудничала с пятью крупнейшими международными и локальными агентствами страны. С 2019 г. она работает с рекламными возможностями онлайн-кинотеатра Иви. Ее дисплейная сеть TVM-Display охватывает 10 млн уникальных пользователей и обеспечивает 80 млн показов в месяц, а TVM-Video – 9 млн пользователей и 70 млн показов.

Digital Sail работает в Беларуси более 15 лет и с 2016 г. эксклюзивно представляет рекламные возможности Иви. Компания также развивает единую сеть местных медиаплощадок, занимается реселлингом рекламных кабинетов Google, Meta, TikTok и VK и помогает издателям монетизировать трафик. Digital Sail – официальный партнер Яндекса.

Nova Dsail представляет рекламные платформы и технологии в Узбекистане и Молдове. В 2025 г. компания начала представлять в Узбекистане технологию Hybrid TV Sync. TV Media Digital Sail и Digital Sail сотрудничали в течение нескольких лет и официально объединились в 2022 г. Позже к альянсу присоединилась Nova Dsail. В результате сформировалась сеть, работающая на четырех рынках. Компании используют общие подходы к качеству рекламного инвентаря, борьбе с фродом и отчетности, сохраняя экспертизу в локальных площадках и особенностях каждой страны.

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