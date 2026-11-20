Выступая 20 ноября 2026 года на третьем Форуме работников сельского хозяйства, глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о совершенствовании системы агрострахования, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что засухи, заморозки и болезни животных способны свести на нет годы упорного труда.

"Уповать на авось в наших климатических условиях – заведомо проигрышная стратегия и непозволительная роскошь. Постоянная компенсация потерь из бюджета не решает эту проблему. Правительству совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка следует разработать и представить конкретные предложения по развитию данного рынка. Надо предусмотреть также меры, направленные на стимулирование аграриев к заблаговременному добровольному страхованию рисков", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее мы писали, что Касым-Жомарт Токаев выступил на третьем Форуме работников сельского хозяйства и обратился к фермерам и земледельцам. Также президент поднял вопрос о программе "Ауыл аманаты".