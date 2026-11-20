Сегодня, 20 ноября 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на третьем Форуме работников сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего президент поздравил всех участников форума с профессиональным праздником.

"Это особо значимое для нас событие, поскольку сельское хозяйство – это стратегически важная отрасль экономики нашей страны. Сегодня мы по традиции собрались, чтобы обсудить актуальные вопросы аграрного сектора страны". Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, на этот форум приехали опытные специалисты, крестьяне, фермеры, одним словом, люди труда из всех регионов страны.

"Поэтому наш форум по праву можно назвать событием общенационального масштаба. Прежде всего, хочу поблагодарить всех выступавших сегодня, в том числе инвесторов, за конструктивные предложения по экономии водных ресурсов, рационального использования пастбищ, улучшения социального положения тружеников села и решению других актуальных вопросов". Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что правительству и профильному министерству необходимо учесть все высказанные мнения.

"Как вы знаете, сегодня работники аграрной отрасли вносят весомый вклад в развитие села и процветание всей страны. Вы достойно продолжаете дело предков и своим трудом приумножаете благосостояние народа. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, и в этом году удалось пополнить закрома Родины запасами продовольствия. В ходе осенней уборочной кампании в стране собрано 24,5 млн тонн сельскохозяйственных культур. Богатый урожай – залог достатка в каждом доме и изобилия на каждом столе. Выражаю благодарность земледельцам и всем, кто трудится в сельском хозяйстве", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Также глава государства заявил, что "Народная стройка" начинает свой путь во имя народа.