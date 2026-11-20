Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 20 ноября 2026 года на третьем Форуме работников сельского хозяйства, высказался о развитии сельского предпринимательства, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что до настоящего времени на реализацию программы "Ауыл аманаты" было выделено 150 млрд тенге, что позволило трудоустроить на селе более 22 тыс. человек.

"Конечно, это хороший показатель. Но главный вопрос – удалось ли сохранить эти 22 тысячи рабочих мест на сегодняшний день? Тем не менее, данный проект предстоит еще масштабировать", – поинтересовался Касым-Жомарт Токаев.

Как напомнил глава государства, ранее он говорил о том, что сельские жители и предприниматели должны иметь доступ к возможностям цифровых торговых площадок, банков и логистических компаний.

"Теперь следует выстроить эффективную систему работы и заключить конкретные соглашения, регламентирующие порядок доставки товаров покупателям. В целом, в районах, где сосредоточены малые фермерские хозяйства, нужно создавать локальные центры по приему, сортировке и охлаждению продукции. При этом данная инфраструктура должна быть доступна всем производителям". Касым-Жомарт Токаев

Президент заявил, что программа "Народная стройка" должна придать новый импульс развитию сельских территорий.

"В этой связи особое внимание следует уделить поддержке предприятий, которые обеспечивают развитие сел и создают постоянные рабочие места. В первую очередь необходимо обновить инженерную инфраструктуру в районах, где расположены крупные фермерские хозяйства, и проложить подъездные пути для их эффективной деятельности". Касым-Жомарт Токаев

Ранее мы писали, что Касым-Жомарт Токаев выступил на третьем Форуме работников сельского хозяйства и обратился к фермерам и земледельцам.