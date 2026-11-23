В Астане прошел международный форум Digital Tañba 2026 "От маркировки товаров к доверию потребителей", передает корреспондент Zakon.kz.

Участники форума обсудили практические результаты применения маркировки, использование цифровых данных в управлении товарными рынками и вопросы дальнейшего совершенствования системы.

Стоит отметить, что система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров развивается в стране с 2020 года, за это время было сформировано более 9 млрд кодов маркировки. А для удобства потребителей заработало специальное мобильное приложение Naqty Ónim, при помощи которого покупатели маркированного товара могут увидеть все основные данные продукта – это информация о производителе, дата выпуска, срок годности.

Теперь вы можете увидеть весь путь этого товара – от границы до данной торговой точки или от производителя до торговой точки. То есть у вас будет исчерпывающая информация о том, что вам нужно знать об этом товаре. Для таких товаров, как продукты питания и лекарства, это критически важно, потому что подделок там много. И нужно четко понимать, кто будет нести ответственность за этот товар. Плюс еще мы интегрировали это мобильное приложение с государственной системой "E-Otinish", – говорит генеральный директор Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров Бикеш Курмангалиева.

Теперь, по ее словам, целевое назначение государственного заказа будет гарантировано за счет народного контроля, который население будет проводить через это мобильное приложение.

Мы в это мобильное приложение будем подключать такие функции, чтобы обеспечить народный контроль. Потому что ни госорганы, ни регуляторы не могут гарантировать, что все делается легально. А поскольку потребитель больше всех заинтересован в легальном и качественном товаре, это позволит выявлять больше контрафактных продуктов на рынке, – подчеркнула Курмангалиева.

Как отметила руководитель Союза предпринимателей "Адал Тауар" Гульмира Уахитова, в организации будут рассматривать все обращения, которые поступают посредством приложения Naqty Ónim.

Мы будем рассматривать эти обращения у себя. У нас созданы несколько комитетов по разным направлениям сфер промышленности. Если будет поставщик, к которому есть претензии по качеству товаров, мы будем максимально стараться помочь потребителю защитить его права. Поэтому, считаем, что это очень хорошая поддержка, – сказала общественный деятель.

По ее мнению, такая совместная работа поможет быстрее реагировать на жалобы, и соответственно, повышать качество товаров в целом.

В свою очередь, генеральный директор БМФ "Бизнес Исследования и Консалтинг", представитель "Тойота Казахстан" Дмитрий Болотов подчеркнул, что такой диалог между государством, бизнесом и некоммерческими организациями играет ключевую роль в повышении качества товаров.

Государство формирует правила и обеспечивает их исполнение. Бизнес обладает отраслевой экспертизой, знанием цепочек поставок и данными, которые помогают выявлять нарушения. Некоммерческие организации и профессиональные ассоциации выступают независимым голосом общества: они занимаются просвещением потребителей, мониторингом рынка и защитой общественного здоровья. Когда эти три стороны работают в постоянном и открытом диалоге, решения становятся более взвешенными, а меры – более эффективными. Именно поэтому важно, чтобы такой диалог был не разовым, а системным, – объяснил он.

По его словам, маркировку часто воспринимают как дополнительную нагрузку, но для добросовестного бизнеса она открывает серьезные возможности. Прежде всего, это защита бренда и репутации: компания может подтвердить подлинность своей продукции и снизить риски того, что потребитель столкнется с подделкой под ее именем.

Кроме того, данные прослеживаемости дают более полную картину рынка: как движется товар, где возникают сбои в цепочке поставок, в каких регионах и каналах продаж выше риск появления нелегальной продукции. Для компаний это основа для более точного планирования, работы с дистрибьюторами и принятия управленческих решений. И наконец, прозрачный рынок – это равные условия конкуренции: когда нелегальный товар вытесняется, легальный бизнес получает возможность расти, инвестировать и создавать рабочие места, – заявил Болотов.

Возникает логичный вопрос – как же обычный покупатель может сам защитить себя от нелегальной продукции? На этот вопрос ответил генеральный директор Alma Business Solutions, член Национальной ассоциации Денсаулык и эксперт по вопросам нелегальной торговли Ержигит Рысымбетов.

Отсканировав штрих-код товарв через Naqty Ónim, покупатель сможет узнать, кто производитель данного товара, когда он был произведен, состав товара, а также проследить пути его доставки. Если покупатель заметил, что это незаконный товар, он может через это же приложение отправить обращение к соответствующему государственному органу, и тот принимает соответствующее решение. Очень удобно. Нам надо это приложение популяризировать среди населения, – считает эксперт.

Он добавил, что такие форумы, как Digital Tamba, очень важны в борьбе с нелегальной торговлей, потому что представители госорганов, бизнес-сообщества и потребителей могут обсудить все вопросы и сообща найти наилучшее решение любой проблемы.