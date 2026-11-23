Депутат Курултая Наталья Годунова 23 ноября 2026 года на правительственном часе подняла вопрос эффективности господдержки обрабатывающей промышленности, на которую с 2010 года направили не менее 10 трлн тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат отметила, что, несмотря на открытие новых производств, выпуск продукции и создание рабочих мест, в обрабатывающей промышленности сохраняются системные проблемы, сдерживающие развитие отрасли и требующие решений.

"Поэтому позвольте остановиться прежде всего на вопросах эффективности государственной поддержки и предложениях по ее повышению. За последние годы государство направило значительные ресурсы на поддержку обработки. Однако главный вопрос заключается не в объемах финансирования, а в достигнутых экономических результатах. По нашим данным, из бюджета и Национального фонда на поддержку обрабатывающего сектора с 2010 года направлено не менее 10 трлн тенге. За этот же период его доля в ВВП выросла с 11,3 до 12,8 процента. То есть на 1,5 процентных пункта", – сказала Годунова.

Она уточнила, соразмерен ли такой прирост масштабам государственной поддержки.

"Ведь именно доля обрабатывающего сектора в экономике отражает ее устойчивость. Именно ее положительная динамика является свидетельством структурных изменений. Именно эта задача обозначена как одна из стратегических национальных целей. Экспорт обрабатывающей промышленности вырос с 15 млрд до 29 млрд долларов. Практически в два раза. Однако его доля в общем экспорте страны увеличилась лишь на 10 процентных пунктов и составляет 36%. А доля высокотехнологичной продукции очень мала. В структуре экспорта по-прежнему преобладает металлургическая продукция. Поэтому рост объемов сам по себе еще не означает достаточной диверсификации. Не менее важный показатель – производительность труда", – продолжила она.

По ее словам, в номинальном долларовом выражении она тоже выросла более чем в два раза – с 30 тыс. до 63 тыс. долларов на одного работника, при этом реальный рост составил около 70%.

"Это важно, поскольку именно реальный показатель позволяет судить о повышении эффективности производства. Сохраняется и высокая импортозависимость. На выездном заседании Комитета в Восточно-Казахстанской области мы убедились, что даже предприятия пищевой отрасли зависят от импортных упаковочных материалов, компонентов, а порой и сырья. Это подтверждает необходимость развития не отдельных производств, а полноценных производственных цепочек. В целом импорт продукции обрабатывающей промышленности вырос с 21 млрд до 61 млрд долларов. При этом сведения о том, как меняется доля отечественной продукции во внутреннем потреблении, ни один госорган не отслеживает", – дополнила депутат.

Она подчеркнула, что за 2020-2025 годы инвестиции в основной капитал обрабатывающего сектора составили около 11 трлн тенге.

"Но принципиально важно, сколько частных инвестиций удалось привлечь на каждый тенге государственной поддержки. К сожалению, холдинг "Байтерек" такими данными не располагает в связи с тем, что кроме мер финансовой поддержки предоставляются налоговые преференции, земельные участки, государственные натурные гранты. Однако все это имеет денежный эквивалент. А эффективность государственных мер без такого базового показателя не оценишь. Таким образом, считаем, что промышленную политику необходимо оценивать прежде всего по росту добавленной стоимости, реальной производительности труда, глубине переработки, снижению импортозависимости и притоку частных инвестиций", – сказала Годунова.

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