В Казахстане хотят отменить коэффициент долговой нагрузки при автокредитовании

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 21 июля 2026 года на заседании правительства рассказал о планах по развитию отечественной автомобильной промышленности, передает корреспондент Zakon.kz.

Одно из ключевых направлений – дальнейшее повышение уровня локализации.

"Для этого основным приоритетом станет освоение производства новых автокомпонентов и привлечение отечественных предприятий к совместным производствам с ведущими мировыми автомобильными компаниями. Второе – повышение доступности автомобилей для населения. В этих целях предусматривается совершенствование механизмов автокредитования и лизинга, в том числе отмена коэффициента долговой нагрузки (КДН) и развитие автолизинга для физических лиц", – сказал Ерсайын Нагаспаев.

Еще одно направление – развитие производства электрического и гибридного транспорта, а также формирование необходимой инфраструктуры для их эксплуатации.

"Это включает расширение сети зарядных станций и создание условий для применения технологий беспилотного транспорта. Также важно обеспечение соблюдения требований законодательства при импорте автомобилей. Это позволит сформировать равные и прозрачные условия конкуренции для отечественных производителей и импортеров, а также предотвратить применение незаконных схем. А создание собственной лабораторной базы обеспечит проведение полного цикла испытаний на соответствие техрегламенту, развитие инженерных и технологических компетенций в стране, ускорение вывода новых моделей на рынок, а также повышение уровня технологической независимости и конкурентоспособности отечественного производства", – добавил глава Минпрома.

Ранее мы писали, что в 2026 году планируется выпустить 190 тыс. автомобилей.