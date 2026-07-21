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Общество

В Казахстане хотят отменить коэффициент долговой нагрузки при автокредитовании

Оплата по карте, покупки, оплата покупок, касса, кассовый терминал, кассир, контрольно-кассовая машина, контрольно-кассовые машины, контрольно-кассовый аппарат, контрольно-кассовые аппараты, ККМ, чек, чеки, выдача чека, выдача чеков, кассовый аппарат, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 13:54 Фото: freepik
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 21 июля 2026 года на заседании правительства рассказал о планах по развитию отечественной автомобильной промышленности, передает корреспондент Zakon.kz.

Одно из ключевых направлений – дальнейшее повышение уровня локализации.

"Для этого основным приоритетом станет освоение производства новых автокомпонентов и привлечение отечественных предприятий к совместным производствам с ведущими мировыми автомобильными компаниями. Второе – повышение доступности автомобилей для населения. В этих целях предусматривается совершенствование механизмов автокредитования и лизинга, в том числе отмена коэффициента долговой нагрузки (КДН) и развитие автолизинга для физических лиц", – сказал Ерсайын Нагаспаев.

Еще одно направление – развитие производства электрического и гибридного транспорта, а также формирование необходимой инфраструктуры для их эксплуатации.

"Это включает расширение сети зарядных станций и создание условий для применения технологий беспилотного транспорта. Также важно обеспечение соблюдения требований законодательства при импорте автомобилей. Это позволит сформировать равные и прозрачные условия конкуренции для отечественных производителей и импортеров, а также предотвратить применение незаконных схем. А создание собственной лабораторной базы обеспечит проведение полного цикла испытаний на соответствие техрегламенту, развитие инженерных и технологических компетенций в стране, ускорение вывода новых моделей на рынок, а также повышение уровня технологической независимости и конкурентоспособности отечественного производства", – добавил глава Минпрома.

Ранее мы писали, что в 2026 году планируется выпустить 190 тыс. автомобилей.

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Азамат Сыздыкбаев
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