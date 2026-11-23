Депутат Курултая Наталья Годунова 23 ноября 2026 года на правительственном часе предложила изменить подход к господдержке промышленности, отдавая приоритет проектам с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат предлагает провести комплексную оценку эффективности государственной поддержки промышленности за последние пять лет.

"Определить фактическое влияние предоставленных мер на добавленную стоимость, производительность труда, экспорт, импортозависимость и частные инвестиции. По результатам пересмотреть финансирование неэффективных инструментов и ввести инструменты для не обеспеченных поддержкой жизненных циклов проекта. Также установить дифференцированный подход к государственной поддержке промышленных производств. Чем выше создаваемая добавленная стоимость и глубина переработки, тем больше должен стимулироваться проект. При этом необходимо учитывать технологическую сложность производства и его экспортный потенциал", – сказала Годунова.

Она также предлагает перейти к активному формированию промышленных инвестиционных проектов.

"Институты развития должны не только рассматривать поступающие заявки, но и самостоятельно выявлять перспективные производственные ниши, готовить инвестиционные предложения и привлекать частных инвесторов. Для оценки этой работы установить четкие KPI по количеству реализованных проектов и объему привлеченных частных инвестиций. Помимо этого, необходимо увязать государственную поддержку новых производств с перспективным спросом. Необходимо сформировать среднесрочные прогнозы потребности в промышленной продукции, прежде всего для энергетики, транспорта и инфраструктуры, включая дорожное строительство. Во исполнение поручения президента расширить применение долгосрочных договоров и офтейк-контрактов", – дополнила она.

По ее словам, необходимо следить за закупками в крупных государственных инвестиционных проектах, чтобы понимать, сколько отечественной и импортной продукции используется. Кроме того, совместно с финансовым регулятором и банками нужно наладить механизм, который позволит предприятиям использовать офтейк-контракты в качестве залога при получении кредитов.

"Внедрить комплексное сопровождение инвестиционных проектов до выхода на проектную мощность. По каждому значимому проекту, получающему государственную поддержку, предусмотреть единый план финансирования, инфраструктурного и сырьевого обеспечения, подготовки кадров и организации сбыта. Определить ответственного координатора, обеспечивающего согласованность действий всех участников. При этом коммерческая ответственность инвестора должна сохраняться. Также создать единую систему мониторинга результатов государственной поддержки. По каждому предприятию должны быть видны предоставленные меры поддержки и их совокупная стоимость, загрузка мощностей, добавленная стоимость, производительность труда, экспорт и привлеченные частные инвестиции. Результаты мониторинга должны стать основанием для решений о продолжении, корректировке или прекращении государственной поддержки", – продолжила спикер.

Ранее депутат Курултая Наталья Годунова заявила, что в Казахстане промышленные предприятия не всегда могут запустить производство или выйти на полную мощность из-за нехватки финансирования, сырья и кадров.