Депутат Курултая Наталья Годунова 23 ноября 2026 года заявила, что в Казахстане промышленные предприятия не всегда могут запустить производство или выйти на полную мощность из-за нехватки финансирования, сырья и кадров, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат отметила, что в Казахстане действует широкий набор инструментов стимулирования переработки, но между ними иногда сохраняются разрывы на разных этапах жизненного цикла проектов.

"Во-первых, между инфраструктурой и финансированием. Инфраструктура построена за государственный счет, но запуск производства откладывается из-за отсутствия финансирования. Бывает и наоборот. При этом Закон РК "О промышленной политике" допускает использование офтейк-контрактов в качестве залогового обеспечения. Однако на практике этот механизм не всегда обеспечивает предприятиям доступ к кредитованию. Второй разрыв бывает между вводом предприятия и выходом на проектную мощность. Поддержка часто заканчивается на этапе строительства и закупки оборудования. А дальше предприятию нужны оборотные средства, сырье и кадры. Без этого мощности работают не на полную загрузку", – сказала Наталья Годунова.

Депутат подчеркнула, что проблемы с сырьем иногда возникают даже у крупных предприятий. По ее словам, в настоящее время на рассмотрении находится законопроект по вопросам нефтегазохимической промышленности, направленный в том числе на урегулирование вопроса обеспечения производства сырьем.

"Третий этап, на котором возникают проблемы, – между созданием производства и обеспечением сбыта. В Послании 2026 года президент поручил правительству до конца года представить конкретные предложения по обеспечению гарантированного спроса на отечественную продукцию через офтейк-контракты. Важно, чтобы этот инструмент обеспечивал не формальные обязательства, а реальную загрузку казахстанских производств", – сказала Годунова.

Она также отметила недостаточную оценку конечных результатов поддержки.

"Законодательство предусматривает ежегодную оценку эффективности государственной поддержки промышленности. Но возникает вопрос: почему ее результаты недостаточно влияют на перераспределение государственных ресурсов и корректировку промышленной политики? Кроме того, сохраняется дефицит качественно подготовленных инвестиционных проектов. Общая проблема – отсутствие сквозной ответственности за конечный результат. Разные государственные органы и институты развития отвечают за финансирование, инфраструктуру, сырье и сбыт. Однако на практике инициатор проекта зачастую остается один на один с проблемами, которые мешают выйти на проектную мощность", – продолжила Годунова.

Ранее депутат Курултая Наталья Годунова подняла вопрос эффективности господдержки обрабатывающей промышленности, на которую с 2010 года направили не менее 10 трлн тенге.