Депутат рассказал об искусственных конкурентных преимуществах импорта в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Депутат Ермеккали Юсупов на правительственном часе в Курултае 23 ноября 2026 года указал на необходимость внесения поправок в Налоговый кодекс РК для защиты отечественных производителей, передает корреспондент Zakon.kz.

Ермеккали Юсупов заявил, что сегодня в Казахстане складывается парадоксальная ситуация. "Государство одной рукой декларирует поддержку фабрик, а другой рукой через налоги и процедурные лазейки создает искусственные конкурентные преимущества для иностранного импорта. Если мы хотим, чтобы бизнес инвестировал триллионы в заводы, нам необходимо убрать дискриминационные барьеры. Мы предлагаем устранить налоговую дискриминацию отечественного производства", – указал он. В пример депутат привел действующую ст. 473 Налогового кодекса РК. "Эта статья освобождает от уплаты НДС импорт оборудования и материалов, завозимых для инвестиционных проектов. При этом казахстанские предприятия, поставляющие аналогичное оборудование инвестору, обязаны платить НДС. Мы своими руками делаем казахстанскую продукцию на 16% дороже импортной, прямо на собственном рынке. Здесь нужно ввести поправку в Налоговый кодекс о применении нулевой ставки НДС на поставку отечественных товаров участникам инвестиционных проектов наравне с импортом", – предложил Ермеккали Юсупов. 20 ноября 2026 года сообщалось, что в Казахстане физических лиц освободят от уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) при списании проблемных кредитов и микрозаймов. Соответствующую поправку одобрили на 30-м заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса РК.

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