В Казахстане физических лиц освободят от уплаты индивидуального подоходного налога при списании проблемных кредитов и микрозаймов. Соответствующую поправку одобрили на 30-м заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Правительства РК. По их данным, на совещании под председательством вице-премьера – министра нацэкономики Серика Жумангарина утвердили два ключевых изменения в главный налоговый документ страны.

Первое напрямую касается заемщиков. Поскольку прописать в законе все сложные жизненные ситуации невозможно, власти решили не взимать с граждан ИПН при прощении долгов без каких-либо дополнительных условий. Единственное ограничение – установленные для кредиторов годовые лимиты списания.

"Сейчас банки могут прощать проблемную задолженность без признания дохода от снижения провизий в пределах 10% ссудного портфеля в год, а микрофинансовые организации – в пределах 20%. Предлагается снизить эти лимиты вдвое, до 5% и 10% соответственно, и в этих пределах освобождать физических лиц от ИПН при списании долгов, без установления других требований", – говорится в сообщении.

Если лимит превышен, кредитор признает доход от снижения провизий на сумму превышения и уплачивает с нее ИПН в качестве налогового агента. Одобренная поправка войдет в общий пакет изменений в Налоговый кодекс.

Вторая поправка касается поддержки легкой промышленности. Предприятия, заключившие с Министерством промышленности и строительства соглашение о повышении локализации и специнвестконтракт, освободят от корпоративного подоходного, земельного и имущественного налогов, а также платы за пользование землей. При нарушении условий договора льготы аннулируют.

Кроме того, на заседании подняли проблему нехватки оборотных средств у швейных фабрик. Представитель отрасли Салтанат Абдикаримова отметила, что бизнес вынужден сразу уплачивать НДС при ввозе импортных тканей, хотя деньги за готовую продукцию от заказчиков иногда поступают только через девять месяцев.

В ответ Комитет госдоходов предложил предоставлять производителям рассрочку по уплате НДС на ввозимое сырье.

Ранее налоговый режим для самозанятых предложили пересмотреть в Казахстане.