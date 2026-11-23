Депутат Курултая Наталья Годунова 23 ноября 2026 года на брифинге рассказала о проблемах государственной поддержки промышленных предприятий. По ее словам, административные барьеры и несогласованность между госорганами приводят к потере времени и денег, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, какие промышленные проекты оказались наименее эффективными с точки зрения соотношения объема полученной государственной поддержки и достигнутых результатов.

"Вы знаете, у нас задача была немного другая. Мы хотели проанализировать механизмы и инструменты государственной поддержки, предложить пути их совершенствования и, самое главное, повышения эффективности. Поэтому я бы сегодня не стала говорить о конкретных проектах. Думаю, что полностью провальных проектов нет. Просто на отдельных этапах возникали сложности, когда затягивалось строительство, ввод предприятий в эксплуатацию или их выход на проектную мощность. Таких случаев было достаточно много. Поэтому мы анализировали именно системные проблемы", – заявила депутат.

Журналисты также уточнили, намерены ли депутаты добиваться прекращения государственного финансирования таких проектов.

"Нет, дело не в том, чтобы правительство прекратило финансирование (таких проектов. – Прим. ред). Проблема заключается в том, что меры государственной поддержки предприятиям и инициаторам проектов предоставляют разные государственные органы. Например, предприниматель обращается в акимат, чтобы получить земельный участок и решить вопросы строительства инфраструктуры. Если предприятие планируется разместить на территории специальной экономической зоны, вопросы выделения земли решаются с участием СЭЗ. Затем предприниматель обращается в Министерство промышленности и строительства или институт развития, чтобы получить инвестиционные преференции, льготы и другие меры государственной поддержки", – сказала Наталья Годунова.

То есть, вот на этих этапах между ними существует иногда разрыв.

"И вот на этих этапах мы теряем время, потому что, к сожалению, далеко не все административные барьеры сегодня преодолены. Сохраняется и размытость ответственности. Инициатор проекта очень часто теряет на этом время, а ведь это деньги! Объект нужно охранять, необходимы оборотные средства и так далее", – заявила она.

Ранее депутат Курултая Наталья Годунова заявила, что в Казахстане промышленные предприятия не всегда могут запустить производство или выйти на полную мощность из-за нехватки финансирования, сырья и кадров.