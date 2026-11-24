Получит ли Алекс Машрабов преференции и льготы в Казахстане
Фото: Instagram/amashrabov
Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев 24 ноября 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал информацию о том, что Алекс Машрабов получил гражданство РК, передает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты поинтересовались, предусмотрены ли для него какие-либо преференции или льготы в связи работой сооснователя Higgsfield в Казахстане.
"Особых преференций и льгот для него нет. Мы рады, что один из основателей флагмана нашей стартап-индустрии решил стать гражданином Казахстана. Благодарны президенту Касым-Жомарту Токаеву за указ о предоставлении Алексу Машрабову гражданства. При этом он отказался от другого гражданства. Отдельных преференций ему не предоставляли", – заверил Жаслан Мадиев.
6 ноября 2026 года Жаслан Мадиев вручил сооснователю Higgsfield Алексу Машрабову паспорт гражданина Казахстана.
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