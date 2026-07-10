Качественным назвал интернет в Казахстане глава Минцифры

Фото: Zakon.kz

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 10 июля 2026 года на брифинге в Нацбанке прокомментировал качество казахстанского интернета, передает корреспондент Zakon.kz.

У вице-премьера поинтересовались, когда же, наконец, улучшится качество интернет-связи. "Все субъективно. Я считаю, что интернет качественный. Но мы на этом не останавливаемся, есть куда развиваться и что улучшать. Поэтому сегодня запущены крупнейшие инфраструктурные проекты по доведению широкополосного доступа к интернету в каждом сельском населенном пункте", – сказал Мадиев. Он перечислил основные мероприятия. "Строительство и прокладка ВОЛС в сельские населенные пункты уже начаты, до конца следующего года мы планируем довести ВОЛС до более чем 3 тысяч сел. Помимо этого ведется активное строительство базовых станций мобильными операторами для размещения 5G. По 5G уже около 3 тысяч базовых станций в 20 городах обеспечивают покрытие", – добавил министр. Ранее мы писали, что казахстанцам сообщили хорошую новость по поводу интернета в самолетах.

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