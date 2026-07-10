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Технологии

Качественным назвал интернет в Казахстане глава Минцифры

Вышка мобильной связи, вышки мобильной связи, вышка сотовой связи, вышки сотовой связи, сотовая связь, мобильная связь, мобильная сеть, антенна сотовой связи, антенны сотовой связи, интернет вышки, интернет вышка, мобильный интернет, мобильный оператор, мобильные операторы, сотовый оператор, оператор сотовой связи , фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 16:19 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 10 июля 2026 года на брифинге в Нацбанке прокомментировал качество казахстанского интернета, передает корреспондент Zakon.kz.

У вице-премьера поинтересовались, когда же, наконец, улучшится качество интернет-связи.

"Все субъективно. Я считаю, что интернет качественный. Но мы на этом не останавливаемся, есть куда развиваться и что улучшать. Поэтому сегодня запущены крупнейшие инфраструктурные проекты по доведению широкополосного доступа к интернету в каждом сельском населенном пункте", – сказал Мадиев.

Он перечислил основные мероприятия.

"Строительство и прокладка ВОЛС в сельские населенные пункты уже начаты, до конца следующего года мы планируем довести ВОЛС до более чем 3 тысяч сел. Помимо этого ведется активное строительство базовых станций мобильными операторами для размещения 5G. По 5G уже около 3 тысяч базовых станций в 20 городах обеспечивают покрытие", – добавил министр.

Ранее мы писали, что казахстанцам сообщили хорошую новость по поводу интернета в самолетах.

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Азамат Сыздыкбаев
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