Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев 24 ноября 2026 года на заседании правительства рассказал, где в стране расширят доступ к интернету для пассажиров и туристов, передает корреспондент Zakon.kz.

Мадиев подчеркнул, что в стране расширяют доступ к интернету и для тех, кто находится в пути.

"Подключаем к сети транспорт, туристические объекты и пограничные пункты пропуска. Так, авиакомпания Air Astana подключила один борт к спутниковому интернету OneWeb. В следующем году планируется масштабировать решение еще на 20 бортах. В 1 500 пассажирских вагонах КТЖ уже работает Wi-Fi через спутниковую сеть Starlink. В этом году к интернету подключили 10 популярных туристических локаций. В следующем году планируем подключить еще 50 локаций", – сказал он.

По его словам, все пограничные пункты пропуска обеспечены интернетом, в том числе через оптоволоконные линии и спутниковые сети.

"В отдаленных селах, куда сложно провести оптику, подключаем спутниковый интернет. Для Казахстана с его значительными расстояниями между селами это один из инструментов сокращения цифрового разрыва. Так, 1 октября были выданы лицензии двум спутниковым операторам – OneWeb и Starlink. Совместно с Beeline и Starlink Mobile запущена технология Direct-to-Cell. Она обеспечивает передачу сообщений, а также базовый уровень интернета в любой точке страны через связь со спутника на смартфон", – продолжил он.

Мадиев отметил, что поддержка Android уже обеспечена, iOS находится в работе.

"В следующем году ожидаем выхода на казахстанский рынок компании Shanghai Spacecom Satellite Technology и Amazon LEO. Так Казахстан станет первой страной в Центральной Азии, где все четыре оператора разместят свои наземные станции, что соответствует требованиям национальной безопасности", – резюмировал спикер.

Ранее Мадиев рассказывал, сколько участков страны до сих пор остаются без устойчивой мобильной связи.