Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев 24 ноября 2026 года на пресс-конференции в правительстве высказался о штрафах в отношении сотовых операторов, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты привели данные Генеральной прокуратуры, согласно которым за семь месяцев 2026 года в Казахстане зарегистрировано 98 административных правонарушений в сфере качества связи. Общая сумма штрафов составила более 300 млн тенге. Они поинтересовались, куда поступили эти деньги и вернут ли их пользователям.

"С 2022 или 2023 года мобильные операторы были оштрафованы примерно на 7 млрд тенге. Государственная радиочастотная служба регулярно проводит замеры, проверяет качество связи и оперативно реагирует на жалобы граждан – будь то обращения через e-Otinish или официальные письма. Эти средства поступают в республиканский бюджет. Поэтому нельзя сказать, что мы несерьезно относимся к подобным нарушениям", – отметил Жаслан Мадиев.

Он заверил, что "закон един для всех, и проверяют всех операторов".

"В случае выявления нарушений накладываем штрафы. Есть "белые" пятна, где проблемы не решаются даже с 2025 года. Если в установленный срок оператор не устраняет выявленные нарушения, мы вынуждены накладывать штрафы. Это отдельные случаи, связанные с конкретными локациями. В целом же ситуация со скоростью и доступностью интернета достаточно неплохая", – считает министр.

Ранее Жаслан Мадиев рассказал, сколько казахстанцы платят за мобильный интернет по сравнению с другими странами.