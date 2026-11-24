Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев 24 ноября 2026 года на пресс-конференции в правительстве прокомментировал планы сотовых операторов пересмотреть тарифы, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, насколько обоснованны планы операторов связи повысить тарифы и нет ли здесь признаков сговора.

"Антимонопольный госорган должен подключаться тогда, когда есть признаки ценового сговора. АЗРК, в принципе, всегда работу проводит. Мы, как уполномоченный госорган в сфере телекоммуникаций, им помогаем с анализом и предоставлением необходимых данных", – заявил в ответ Жаслан Мадиев.

По его словам, важно соблюдать баланс, чтобы у мобильных операторов сохранялся свободный денежный поток для осуществления инвестиций.

"Мы видим, что за последние два года почти 800 млрд тенге было вложено мобильными операторами в телеком-инфраструктуру. И если эти цифры будут падать и при этом расти цены, к ним будет большой вопрос. Но здесь уже будем более скрупулезно вести более жесткий диалог с мобильными операторами", – резюмировал министр.

Ранее представители трех сотовых операторов прокомментировали вопрос о своих тарифах.