Сколько стоит мобильный интернет в Казахстане по сравнению с другими странами
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Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев 24 ноября 2026 года на заседании правительства рассказал, сколько казахстанцы платят за мобильный интернет по сравнению с другими странами, передает корреспондент Zakon.kz.
Мадиев подчеркнул, что согласно рейтингам, по состоянию на ноябрь текущего года Казахстан на 7-м месте по стоимости мобильного интернета среди 55 стран с быстрой связью.
"Средний мобильный тариф в стране – около 10 долларов в месяц. Это почти втрое ниже среднемирового уровня – 27 долларов. Интернет-трафик растет, чтобы повышать скорость связи и расширять покрытие 5G, операторам нужно инвестировать в сети. Необходимо соблюдать баланс: сохранить тарифы доступными для населения, а отрасль – привлекательной для инвестиций", – продолжил спикер.
По его словам, Казахстан впервые вошел в высший рейтинговый класс ООН по развитию цифрового правительства.
"В этот класс входит 21 страна, в том числе Южная Корея, Дания и Сингапур. За два года Казахстан поднялся с 24-го на 16-е место среди 194 стран. По развитию телекоммуникационной инфраструктуры мы поднялись с 41-го на 13-е место в мире. Это рост на 28 позиций за два года. Мы сохраняем первое место среди стран СНГ и Центральной Азии. Эти показатели – результат системной работы и реформ реализованных в Год цифровизации и искусственного интеллекта, объявленный главой государства. Внедряем искусственный интеллект в госуслуги и отрасли экономики. Поэтапно переводим государственные цифровые системы на платформу QazTech. Привлекаем инвестиции в строительство передовой цифровой инфраструктуры", – сказал Мадиев.
Он заявил, что международные рейтинги наглядно подтверждают, что проводимая работа приносит реальные и ощутимые результаты.
Ранее Жаслан Мадиев рассказал, когда завершат строительство новой интернет-магистрали от Хоргоса до Актау.
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