Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев 24 ноября 2026 года на брифинге в правительстве рассказал, когда верификация телефонов перейдет в госмонополию, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметили журналисты, ранее говорилось, что функция регистрации IMEI-кодов телефонов перейдет государству. Они поинтересовались, какова ситуация на сегодня.

"Мы стремимся к тому, чтобы данный процесс был бесшовным, были дополнительные поступления в бюджет за счет обеления рынка, и уже законодательно приняты нормы о госмонополии по данному вопросу. С 1 июля 2027 года это уже вопрос госмонополии, это все должно перейти в государственную радиочастотную службу", – сказал Жаслан Мадиев.

По его словам, постепенно улучшается техническая основа для осуществления верификации смартфонов.

"В eGov появилась дополнительная интеграция, осуществлена система "Беркут", чтобы не было необходимости запрашивать отдельно бумажную справку. Ее нужно прикладывать при верификации", – добавил Жаслан Мадиев.

Ранее председатель Комитета телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Дамир Сейсембеков рассказал, сколько новых iPhone не прошли еще верификацию в Казахстане.