Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 24 ноября 2026 года на брифинге в правительстве рассказал о будущем казахстанских спутников и приходе новых зарубежных операторов, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ напомнили, что ранее министр сообщил о планах еще двух иностранных спутниковых компаний разместить наземные станции на территории Казахстана. В связи с этим журналисты поинтересовались, не создаст ли присутствие зарубежных операторов угрозу национальной безопасности и не приведет ли к зависимости страны от иностранных спутниковых систем. Также они уточнили, как в Казахстане развивается собственная спутниковая инфраструктура.

"Как раз таки строительство гейтвей-станций (наземных станций спутниковой связи. – Прим. ред.) и точек присутствия осуществляется с учетом требований национальной безопасности и полностью им соответствует. Что касается появления новых операторов, то мы, наоборот, выступаем за развитие конкуренции", – отметил Жаслан Мадиев.

По его словам, сегодня в Казахстане уже работают спутниковые операторы OneWeb и Starlink, имеющие наземные станции на территории страны. Кроме того, продолжается строительство инфраструктуры компаний Shanghai Spacecom и Amazon Leo. В рамках этих проектов уже проведены первые тесты.

"Надеемся, что с запуском новых спутников этих операторов, которые от нас не зависят, в следующем году они начнут уже предоставлять свои услуги на территории Казахстана, но и в других странах. И мы за конкуренцию. Появление ряда таких операторов должно оказывать давление на цену и подталкивать их на повышение качества, потому что будет свободная конкуренция", – заявил Жаслан Мадиев.

Он также напомнил, что у Казахстана есть собственные спутники KazSat-2 и KazSat-3, которые используются для обеспечения связью сельских населенных пунктов, государственных органов, а также для телевизионного вещания.

"Сегодня мы переводим загрузку KazSat-2 на KazSat-3, потому что планируем выводить с орбиты до конца года данный спутник, так как срок службы у него уже подходит к завершению. И мы приступаем к новому проекту под названием KazSat-3R, который будет замещать спутник KazSat-3 в 2029 году. Поэтому, в зависимости от целей использования этих спутников, будут применяться как казахстанские спутники, так и зарубежные провайдеры данной услуги", – сказал министр.

6 октября 2026 года Жаслан Мадиев рассказал о развитии сферы спутниковых систем в Казахстане.