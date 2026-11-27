Как продать авто быстро и выгодно на Kolesa
Рассказываем, как на Kolesa.kz быстро и выгодно продать авто: узнать рекомендованную рыночную цену, разместить объявление и привлечь к нему побольше покупателей.
- Откройте "Оценку авто".
- Узнайте цену и опубликуйте объявление.
- Добавьте "Историю авто".
- Рекламируйте объявление.
- Договоритесь с покупателем и покажите машину.
Шаг 1. Оцените машину в приложении
- Откройте "Оценку авто" в мобильном приложении Kolesa.kz.
- Выберите марку и модель, укажите год выпуска, объем двигателя, тип топлива, коробку передач и пробег.
- Получите рекомендованную цену на автомобиль и диапазон цен в разных комплектациях.
Сервис учитывает параметры машины, пробег, реальные сделки, спрос и предложение в регионе продажи, а еще открыто показывает, какие параметры и как влияют на цену. Оценка актуальна 7 дней.
Шаг 2. Опубликуйте объявление
После оценки сервис предложит подать объявление, в котором уже заполнены характеристики автомобиля. Остается указать цену, и здесь поможет рекомендация сервиса.
- Нажмите "Подать объявление" в блоке "Объявление почти готово".
- Добавьте фото и пару деталей о машине.
- Укажите цену с учетом рыночной оценки и опубликуйте объявление.
Перед публикацией вымойте машину и уберите из салона личные вещи, а затем сделайте фото при дневном свете: спереди, сзади, сбоку и в салоне. Царапины и сколы снимите крупным планом, тогда покупатель оценит их заранее. В описании расскажите, как машину обслуживали и что меняли, а "История авто" дополнит этот рассказ фактами.
Шаг 3. Добавьте "Историю авто"
"Историю авто" подключают при подаче объявления или после публикации. Отчет покажет покупателю, что у машины чистая история и оплачены штрафы, и он узнает это еще до звонка.
Шаг 4. Рекламируйте объявление
После публикации объявление попадает в ленту, рядом с похожими машинами.
Подключите рекламу в личном кабинете, и машину заметят быстрее: объявление поднимется выше в поиске, появится в отдельном блоке или станет крупнее остальных. В первые сутки реклама в среднем дает вдвое больше просмотров, чем стандартное объявление.
Как выбрать:
- Продать как можно скорее – "В ГОРЯЧЕЕ" дает самый быстрый прирост просмотров.
- Объявление опустилось в поиске – ТОП вернет его наверх.
- Нужно, чтобы объявление заметили те, кто ищет авто по параметрам — VIP покажет объявление в увеличенном виде в результатах поиска.
- Объявление теряется в ленте – увеличьте его размер: покупатели увидят больше фото и информации, не открывая объявление.
Хотите подключить все услуги сразу – выберите пакет услуг. Они продвигают объявление несколько дней или недель подряд.
Шаг 5. Договоритесь с покупателем и покажите машину
Отвечайте на звонки и переписывайтесь с покупателями в личных сообщениях на Kolesa.kz. Встречу назначайте днем, чтобы покупатель рассмотрел кузов при дневном свете, и возьмите документы: по ним он проверит машину.
Покупатель просит проверить машину на СТО? Договоритесь, кто оплатит диагностику.
Ключи, документы и номера передавайте только после того, как деньги придут на счет.
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