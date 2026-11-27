Представьте, вы срочно продаете машину: переезжаете, ремонтируете квартиру или семья выросла и ищете автомобиль побольше.

Рассказываем, как на Kolesa.kz быстро и выгодно продать авто: узнать рекомендованную рыночную цену, разместить объявление и привлечь к нему побольше покупателей.

Откройте "Оценку авто". Узнайте цену и опубликуйте объявление. Добавьте "Историю авто". Рекламируйте объявление. Договоритесь с покупателем и покажите машину.

Шаг 1. Оцените машину в приложении

Откройте "Оценку авто" в мобильном приложении Kolesa.kz. Выберите марку и модель, укажите год выпуска, объем двигателя, тип топлива, коробку передач и пробег. Получите рекомендованную цену на автомобиль и диапазон цен в разных комплектациях.

Сервис учитывает параметры машины, пробег, реальные сделки, спрос и предложение в регионе продажи, а еще открыто показывает, какие параметры и как влияют на цену. Оценка актуальна 7 дней.

Шаг 2. Опубликуйте объявление

После оценки сервис предложит подать объявление, в котором уже заполнены характеристики автомобиля. Остается указать цену, и здесь поможет рекомендация сервиса.

Нажмите "Подать объявление" в блоке "Объявление почти готово". Добавьте фото и пару деталей о машине. Укажите цену с учетом рыночной оценки и опубликуйте объявление.

Перед публикацией вымойте машину и уберите из салона личные вещи, а затем сделайте фото при дневном свете: спереди, сзади, сбоку и в салоне. Царапины и сколы снимите крупным планом, тогда покупатель оценит их заранее. В описании расскажите, как машину обслуживали и что меняли, а "История авто" дополнит этот рассказ фактами.

Шаг 3. Добавьте "Историю авто"

"Историю авто" подключают при подаче объявления или после публикации. Отчет покажет покупателю, что у машины чистая история и оплачены штрафы, и он узнает это еще до звонка.

Шаг 4. Рекламируйте объявление

После публикации объявление попадает в ленту, рядом с похожими машинами.

Подключите рекламу в личном кабинете, и машину заметят быстрее: объявление поднимется выше в поиске, появится в отдельном блоке или станет крупнее остальных. В первые сутки реклама в среднем дает вдвое больше просмотров, чем стандартное объявление.

Как выбрать:

Продать как можно скорее – "В ГОРЯЧЕЕ" дает самый быстрый прирост просмотров.

Объявление опустилось в поиске – ТОП вернет его наверх.

Нужно, чтобы объявление заметили те, кто ищет авто по параметрам — VIP покажет объявление в увеличенном виде в результатах поиска.

Объявление теряется в ленте – увеличьте его размер: покупатели увидят больше фото и информации, не открывая объявление.

Хотите подключить все услуги сразу – выберите пакет услуг. Они продвигают объявление несколько дней или недель подряд.

Шаг 5. Договоритесь с покупателем и покажите машину

Отвечайте на звонки и переписывайтесь с покупателями в личных сообщениях на Kolesa.kz. Встречу назначайте днем, чтобы покупатель рассмотрел кузов при дневном свете, и возьмите документы: по ним он проверит машину.

Покупатель просит проверить машину на СТО? Договоритесь, кто оплатит диагностику.

Ключи, документы и номера передавайте только после того, как деньги придут на счет.

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