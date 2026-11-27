Международный аэропорт Астаны укрепляет позиции регионального транспортного хаба на фоне рекордного роста авиатрафика: по итогам 2026 года здесь рассчитывают обслужить более 9,4 млн человек, а к 2035 году нарастить поток до 17 млн.

Чтобы столичная воздушная гавань стала настоящим транспортным хабом, нужна единая цепочка: удобный путь из города, бесперебойная подача топлива для самолетов, техника для любой погоды и резерв мощностей для растущего потока пассажиров. Как вся эта сложная система устроена изнутри, наглядно показали авторы сюжета "Астана. Воздушные ворота страны".

Наземная доступность терминала вышла в этом году на новый уровень: с центром города аэропорт напрямую связала линия легкорельсового транспорта (ЛРТ) "Тарлан Астана", фактически ставшая продолжением воздушного маршрута. Это часть общей стратегии развития логистической инфраструктуры Казахстана как транзитного моста между Европой и Азией.

В июле 2026 года столичный аэропорт впервые в своей истории преодолел отметку в 1 млн обслуженных пассажиров за один месяц. Рост показателей обеспечивают 26 авиакомпаний-партнеров, которые выполняют перелеты по 65 маршрутам: 18 внутри Казахстана и 47 за границу. Параллельно с пассажиропотоком аэропорт наращивает объемы грузоперевозок за счет привлечения мировых логистических компаний. Меры реализуются в рамках поручений главы государства по развитию транзитного потенциала и формирования ведущего евразийского авиахаба в Казахстане.

Больше рейсов означает больший спрос на авиатопливо. Как отметил заместитель председателя правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Аржан Бугубаев, топливозаправочный комплекс (ТЗК) аэропорта функционирует в полностью конкурентной среде с участием 13 операторов. Чтобы обеспечить растущие объемы перевозок, аэропорт и компания "КМГ-Аэро" договорились модернизировать заправочную инфраструктуру, построить новые объекты и обновить парк спецтехники.





"Для страны это дополнительная экономическая активность, развитие компетенций, экспертизы отечественных специалистов. А для аэропорта, безусловно, это экономическая выгода от того, что количество авиарейсов через данный аэропорт будет увеличиваться как отечественных, так и международных авиакомпаний", – отметил генеральный директор "КазМунайГаз-Аэро" Ильдар Шамсутдинов.

Параллельно "КазМунайГаз", столичный акимат и руководство аэропорта прорабатывают сотрудничество с крупным международным топливным оператором, который управляет трубопроводной сетью протяженностью около 6 тыс. км и обслуживает 50 аэропортов мира. Партнер заинтересован в управлении ТЗК казахстанских аэропортов, включая столичный. Сделка позволит привлечь в отрасль иностранные инвестиции и стандарты безопасности, что в перспективе откроет для Казахстана возможность экспортировать собственные сервисные компетенции за рубеж.

Технологическим преимуществом аэропорта Астаны также остается единственная в республике централизованная заправочная система (ЦЗС). В системе используется сеть трубопроводов, идущих от склада прямо к стоянкам самолетов. Топливо подается непосредственно в баки самолетов через гидрантные колодцы и специальные диспенсеры.

В перспективе столичный акимат и руководство аэропорта Астаны намерены сформировать на базе воздушной гавани полноценный аэротрополис. Новый кластер объединит авиационную, транспортно-логистическую, деловую и коммерческую инфраструктуру, создав единую цепочку для пассажиров, перевозчиков и транзитных потоков столицы.