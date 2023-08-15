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Курс доллара еще подрос на торгах 15 августа

финансовая биржа, курс валют Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) проинформировала, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 449,17 тенге, повысившись на 0,54 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного понизился и составил 61,42 тенге (-0,05).

Курс евро установлен Нацбанком в 491,21 тенге, рубля – 4,42 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449,5-452,1 тенге, евро – по 489,5-493,5 тенге, российские рубли – по 4,59-4,79 тенге.

Согласно результатам торгов иностранными валютами на KASE 14 августа, после дневной сессии курс доллара резко вырос – почти на 3 тенге. 

Между тем мировые цены на нефть эталонных марок сохраняют стабильность. Согласно данным торгов, цены на нефть Brent незначительно повышаются до уровня 86,27 доллара за баррель, цены на WTI также незначительно растут до 82,57 доллара за баррель.

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Оксана Житникова
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