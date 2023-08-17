Курс доллара взлетел на 8 тенге на торгах
Средневзвешенный курс китайского юаня немного понизился и составил 62,93 тенге (+1,23).
Курс евро установлен Нацбанком в 496,19 тенге, рубля – 4,7 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 461,5-465 тенге, евро – по 500,5-505 тенге, российские рубли – по 4,89-5,09 тенге.
Согласно результатам торгов иностранными валютами на KASE 16 августа, после вечерней сессии курс доллара резко вырос – почти на 6 тенге, составив 455,29.
Материал по теме
При этом на мировых биржах зафиксировано снижение цен на нефть. На 15:38 по времени Астаны, октябрьские фьючерсы на нефть Brent снижались на 0,43% до 83,74 доллара за баррель, в то время как сентябрьские фьючерсы на WTI опустились на 0,35%, до 79,67 доллара.