Курс доллара взлетел на 8 тенге на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) проинформировала, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 463,19 тенге, повысившись на 7,90 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного понизился и составил 62,93 тенге (+1,23).

Курс евро установлен Нацбанком в 496,19 тенге, рубля – 4,7 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 461,5-465 тенге, евро – по 500,5-505 тенге, российские рубли – по 4,89-5,09 тенге.

Согласно результатам торгов иностранными валютами на KASE 16 августа, после вечерней сессии курс доллара резко вырос – почти на 6 тенге, составив 455,29.

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При этом на мировых биржах зафиксировано снижение цен на нефть. На 15:38 по времени Астаны, октябрьские фьючерсы на нефть Brent снижались на 0,43% до 83,74 доллара за баррель, в то время как сентябрьские фьючерсы на WTI опустились на 0,35%, до 79,67 доллара.

