Что происходит в обменниках Алматы на фоне снижения тенге

Казахстанский тенге, как и прогнозировали эксперты, начал снижаться по отношению к иностранным валютам. Почему это происходит и как на это реагируют граждане – в материале Zakon.kz.

После резкого снижения тенге к доллару в среду, до 455 тенге, возле некоторых обменных пунктов города Алматы наблюдалось скопление граждан, желающих купить или продать валюту. Было ли это явление массовым, прокомментировали в Ассоциации обменных пунктов Казахстана.

"При резких скачках курса мы не видим панику и ажиотаж, как это было раньше, и население предпочитает переждать "бурю", а затем уже предпринимать какие-то действия, хотя называть "бурей" четырехпроцентный рост я бы не стал. Поэтому мы и не видим сейчас очередей, паники и т.д. возле обменных пунктов, люди ждут и наблюдают со стороны". Арчин Галимбаев, президент Ассоциации обменных пунктов РК

Спикер подчеркнул, что в данный момент все обменные пункты Ассоциации обеспечены в полной мере как иностранной, так и национальной валютой, поэтому беспокоиться и говорить о каком-либо дефиците не приходится.

Отметим, что к полудню в четверг, 17 августа, в обменных пунктах средний курс покупки доллара в Алматы составляет 462,5 тенге за доллар.

По мнению эксперта, значительное укрепление доллара США, которое происходит последние пару дней, – это реакция на внешние факторы.

"На мой взгляд, это связано с запоздалой реакцией на внешние факторы, такие как снижение стоимости нефти и падение российского рубля к иностранным валютам. Благодаря "плавающему" обменному курсу мы не привязаны к определенной цифре, поэтому мы видим ослабление нашей национальной валюты, что было при фиксированном курсе, мы с вами прекрасно помним". Арчин Галимбаев

Ранее эксперты, опрошенные Zakon.kz, уже прогнозировали снижение курса национальной валюты. Более того, начальник Управления аналитики BCC Invest Султан Жумагали сообщал, что курс тенге был переоценен с учетом фундаментальных факторов, влияющих на формирование курса.

Генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев отмечал, что в августе курс USD/KZT может торговаться в коридоре 450-460 тенге.

Между тем эксперты Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), напротив, улучшили прогнозы по паре доллар/тенге. Согласно ожиданиям экспертов, опрошенных ассоциацией, к началу сентября 2023 года курс может составить 447,4 тенге за доллар, а через год – 466,1 тенге за доллар. Ранее прогноз составлял 454,4 и 474,2 тенге, соответственно.