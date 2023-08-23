Эксперты: в каких изменениях нуждается экономика страны и возможны ли давно назревшие перемены

Уже в сентябре президент Токаев планирует изложить свое видение экономической политики страны. Zakon kz выяснял, в каких изменениях нуждается экономика страны и возможны ли давно назревшие перемены.

В начале текущего месяца Касым-Жомарт Токаев высказал критику в адрес казахстанских экономистов, у которых, как заметил президент, "отсутствует креативность и понимание задач, стоящих перед государством". Он также отметил, что без решительных действий не удастся достичь главной цели – обеспечение казахстанцев достойным уровнем жизни.

"Обеспечение достойного уровня жизни нашего народа связано напрямую с тем, каким мы концептуально видим развитие экономики нашей страны. Здесь без кардинальных решений не обойтись. Мы вместе должны приступить к этой очень важной работе, нацеленной на придание очень серьезного импульса экономическому развитию нашей страны". К.К.Токаев

О проблемах и особенностях казахстанской экономики написано немало, соответственно, как и рецептов по их решению. Если суммировать мнения экспертов, то главные недостатки казахстанской экономики сводятся к таким явлениям, как наличие множества монополий, в том числе и государственных, в различных секторах экономики, огромный квазигоссектор, необходимость в увеличении собственного производства, командно-административный метод управления, и в целом, ее сырьевая направленность.

Чтобы решить эти проблемы, считают опрошенные Zakon.kz экономисты, нужен институциональный подход, необходимость которого в Казахстане давно уже назрела.

Идеи капитализма плохо сочетаются с обычаями и традициями казахов

Экономист Алмас Чукин уверен, что самая успешная модель экономического развития в мире – капитализм. Другое дело определить, какой капитализм нам нужен, говорит он.

"Я не знаю, какую новую модель экономического развития предложит президент, но я могу сказать, что, как идеал, нам нужна свободная рыночная экономика. К примеру как Гонконг, Сингапур или США. Главный результат дает свободная рыночная экономика и капитализм. То есть, свободный переток капитала плюс свобода инициативы, открытый рынок. Но это только в теории так. В первую очередь, мы должны решить: откуда мы и куда путь держим". Алмас Чукин

Кроме того, экономист уверен, что новая экономическая модель развития страны должна учитывать вопрос культурного самоопределения казахов.

"У нас все-таки патриархально-феодальные семейные традиции сильны. У нас все время асар, если кому-то плохо, то надо собраться миром и помочь. Но нужно понимать, что новая модель не будет работать, если не учитывать менталитет и другие особенности нашей страны. Каждая страна особенная. К примеру, китайская модель экономики не будет работать в России". Алмас Чукин

Также эксперт считает, что необходимо грамотно рассчитать силы и возможности необходимые для проведения реформ.

"Все упирается в конечном счете в деньги. Можно какие хочешь замечательные планы создавать, рисовать, но если не будет капитала для развития, то ничего не будет. А для того, чтобы капитал был, нужны прямые иностранные инвестиции, так как имеющегося капитала в виде сбережения населения и юрлиц для развития Казахстана явно недостаточно". Алмас Чукин

Эксперт также заметил, что любой переход вызывает сопротивление в обществе. В связи с чем экономист предполагает, что сейчас любые действия президента вызовут критику со всех сторон и к ней надо быть готовым.

Моратории на проверку расхолаживают бизнес

Доктор экономических наук Атамурат Шаменов полагает, что геоэкономическая ситуация требует моментального и продуманного реагирования на быстро меняющиеся обстоятельства и условия глобального и регионального масштабов.

"Основное направление нашей экономики – продажа сырья с транспортировкой через РФ. А поскольку она попала под санкции, есть риски перекрытия прежних маршрутов, поэтому нужно срочно решать другие возможности доступа на мировой рынок. Увы, выбор невелик, но вопрос не терпит отлагательств". Атамурат Шаменов

Эксперт уверен, что Казахстану необходимо развивать собственное производство, добиться регистрации всех предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, открыто пересмотреть условия, на которых были допущены в страну иностранные нефтяные компании. Также эксперт считает большой ошибкой со стороны правительства несчетное количество раз объявлять мораторий на проверку МСБ.

"Из-за моратория бюджет теряет миллиарды. Также я считаю, что повысить налоги для крупного бизнеса, пересмотреть и отменить результаты приватизации, если по результатам проверок обнаруживаются факты безвозмездно или слишком дешево переданных социально значимых объектов и земли. Они должны быть возвращены государству". Атамурат Шаменов

Доктор экономических наук считает идеальной модель "шведского социализма", к которому, по его мнению, должен стремиться и Казахстан.

"К сожалению, экономика Казахстана стала социальной. У государства много просящих и мало дающих. При нынешних сложных политических и экономических временах, которые переживает мир, интересы Казахстана слабо защищены на международной арене. А это уже рождает угрозу потери суверенитета". Атамурат Шаменов

С его слов самая эффективная экономическая модель для Казахстана – это развитие агропромышленного комплекса. Есть ресурсы и кадры, нужно только системное дело и комплексное обслуживание. И еще, как утверждает эксперт, необходимо реформирование банковской системы, чтобы кредит населению не превышал 7%, а государство перестало оказывать помощь частным банкам при каждом кризисе.

Реальные реформы возможны только при наличии твердой политической воли

Экономист Марат Абдурахманов говорит об эффективном развитии отечественной экономики без внедрения прецедентного права, системе прямой выборности, расчетных налогов и ставки кредитования, обоснованных социальных стандартах и госрасходах.

"При внедрении данных элементов исчезнет много гласных и негласных монополий. Нашим гражданам станет выгодно работать в своей стране и участвовать в его общественной жизни. Но в настоящее время я не вижу наличие политической воли к реальным реформам". Марат Абдурахманов

Экономист предполагает, что ожидаемые изменения в новой экономической модели ограничатся введением минимальной заработной платы в размере половины от медианного размера средней заработной платы, поправками в предпринимательский кодекс по защите конкуренции, ограничением ставок кредитования до 34%, отменой отдельных сборов и обязательных платежей с введением новых, к примеру, дополнительного сбора в ЕНПФ в размере 5% от зарплаты с 1 января 2024.

В заключение можно отметить, что в целом сходятся эксперты во мнении – совершенствование экономической политики Казахстана является очень сложной задачей, которая требует от властей страны реализации институциональных реформ для перезагрузки действующей модели экономики. А вот насколько государство приблизилось к пониманию данного тезиса, будет видно в ближайшее время.