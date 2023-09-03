Цены на популярные криптовалюты в долларах США
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников
Bitcoin (BTC): 25 937,9 $; изменения за 24 часа: +0,39%.
Ethereum (ETH): 1 634,24 $; изменения за 24 часа: +0,03%.
Tether (USDT): 1,0004 $; изменения за 24 часа: +0,02%.
BNB (BNB): 214,5 $; изменения за 24 часа: -0,05%.
USD Coin (USDC): 1,0003 $; изменения за 24 часа: 0,00%.
Dogecoin (DOGE): 0,063352 $; изменения за 24 часа: +0,09%.
Cardano (ADA): 0,2553 $; изменения за 24 часа: -0,07%.
По состоянию на 3 сентября 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 460.17 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.