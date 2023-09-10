Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Цены на популярные криптовалюты в долларах США

биткоин Фото: freepik
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 25 803,9 $; изменения за 24 часа: -0,20%.

Ethereum (ETH): 1 620,36 $; изменения за 24 часа: -0,82%.

Tether (USDT): 1,0003 $; изменения за 24 часа: +0,02%.

BNB (BNB): 212,3 $; изменения за 24 часа: -1,30%.

USD Coin (USDC): 1,0004 $; изменения за 24 часа:-0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,061797 $; изменения за 24 часа: -2,73%.

Cardano (ADA): 0,2495 $; изменения за 24 часа: -2,08%.

По состоянию на 10 сентября 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 466.29 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также

Курсы валют в обменниках Казахстана на 10 сентября

На KASE вторую неделю резко растут акции Казатомпрома и КазМунайГаза

Цены на популярные криптовалюты на 9 сентября

Мухит Турсынали
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три государства признали главными угрозами для мировой безопасности
Три государства признали главными угрозами для мировой безопасности
Фанаты Баян Алагузовой высмеяли обувь ее мужа стоимостью почти 500 тыс. тенге
Фанаты Баян Алагузовой высмеяли обувь ее мужа стоимостью почти 500 тыс. тенге
Максим Галкин записал видеообращение к казахстанцам
Максим Галкин записал видеообращение к казахстанцам
супруга Кайрата Нуртаса сделала операцию
Жена Кайрата Нуртаса сделала операцию по увеличению языка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления