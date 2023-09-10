Цены на популярные криптовалюты в долларах США
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников
Bitcoin (BTC): 25 803,9 $; изменения за 24 часа: -0,20%.
Ethereum (ETH): 1 620,36 $; изменения за 24 часа: -0,82%.
Tether (USDT): 1,0003 $; изменения за 24 часа: +0,02%.
BNB (BNB): 212,3 $; изменения за 24 часа: -1,30%.
USD Coin (USDC): 1,0004 $; изменения за 24 часа:-0,01%.
Dogecoin (DOGE): 0,061797 $; изменения за 24 часа: -2,73%.
Cardano (ADA): 0,2495 $; изменения за 24 часа: -2,08%.
По состоянию на 10 сентября 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 466.29 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.