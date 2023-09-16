Цены на популярные криптовалюты в долларах США

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.



Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 26 547,1 $; изменения за 24 часа: +0,49%.

Ethereum (ETH): 1 636,84 $; изменения за 24 часа: +1,13%.

Tether (USDT): 1,0005 $; изменения за 24 часа: +0,02%.

BNB (BNB): 214,30 $; изменения за 24 часа: +1,04%.

USD Coin (USDC): 1,0000 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

Dogecoin (DOGE): 0,062329 $; изменения за 24 часа: +1,07%.

Cardano (ADA): 0,2511 $; изменения за 24 часа: +0,92%.

По состоянию на 16 сентября 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 467.29 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.