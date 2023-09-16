Цены на популярные криптовалюты в долларах США
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников
Bitcoin (BTC): 26 547,1 $; изменения за 24 часа: +0,49%.
Ethereum (ETH): 1 636,84 $; изменения за 24 часа: +1,13%.
Tether (USDT): 1,0005 $; изменения за 24 часа: +0,02%.
BNB (BNB): 214,30 $; изменения за 24 часа: +1,04%.
USD Coin (USDC): 1,0000 $; изменения за 24 часа: 0,00%.
Dogecoin (DOGE): 0,062329 $; изменения за 24 часа: +1,07%.
Cardano (ADA): 0,2511 $; изменения за 24 часа: +0,92%.
По состоянию на 16 сентября 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 467.29 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.