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Цены на популярные криптовалюты в долларах США

биткоин Фото: freepik
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 26 572 $; изменения за 24 часа: -0,07%.

Ethereum (ETH): 1 592,54 $; изменения за 24 часа: -0,07%.

Tether (USDT): 1,0011 $; изменения за 24 часа: +0,04%.

BNB (BNB): 210,70 $; изменения за 24 часа: -0,05%.

USD Coin (USDC): 1,0000 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

Dogecoin (DOGE): 0,061568 $; изменения за 24 часа: +0,08%.

Cardano (ADA): 0,2465 $; изменения за 24 часа: +0,72%.

По состоянию на 23 сентября 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 475,25 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

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