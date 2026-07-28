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Общество

Нацбанк предупредил казахстанцев о новой схеме мошенничества с "токенизированным золотом"

Мошенничество, мошенники, взлом данных, мошеннические схемы, заявление Нацбанка о мошенниках, заявление Национального банка РК о злоумышленниках, злоумышленники, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 12:39 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 28 июля 2026 года, Национальный банк Казахстана (НБК) предупредил граждан о новых схемах инвестиционного мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба монетарного регулятора:

"В социальных сетях, мессенджерах и на форумах злоумышленники от имени инвестиционных компаний распространяют сообщения о гарантированном доходе от вложений в "токенизированное золото", "супердоходные ИИ-разработки", "робота-трейдера на базе нейросети". Злоумышленники представляются финансовыми консультантами и демонстрируют фиктивную статистику высокой доходности "инвестиционной платформы" или "криптосервиса" и помогают зарегистрироваться на сайте, который имитирует сайт брокерской или криптовалютной платформы".

По данным Нацбанка, на таких сайтах создается видимость реальной инвестиционной деятельности:

  • отображаются графики,
  • история сделок,
  • личный кабинет,
  • чат поддержки.
"Для убедительности злоумышленники позволяют вывести небольшую сумму "прибыли", чтобы завоевать доверие пользователя. После этого под предлогом "уникального предложения", "роста доходности" или "особо выгодной сделки" убеждают вложить более крупную сумму. Когда размер средств на счете пользователя значительно увеличивается, вывести деньги становится невозможным. При этом злоумышленники требуют оплатить налоги, комиссии или страховку".Пресс-служба НБК

Кроме того, как подчеркнули в Нацбанке, для придания своим действиям видимости законности злоумышленники регулярно направляют пользователям поддельные письма и документы, содержащие печати, подписи, серийные номера и другие реквизиты.

"После получения денежных средств под видом оплаты "налогов, комиссий" или иных сборов злоумышленники прекращают общение, а доступ к платформе блокируется".Пресс-служба НБК

Казахстанцам напомнили, что работники Нацбанка не совершают аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают инвестировать денежные средства в паевые инвестиционные фонды и иные финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств, а также не осуществляют денежные расчеты с населением.

"Если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы РК. Для получения консультации можно обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477", – заключили в пресс-службе монетарного регулятора.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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