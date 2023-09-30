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Цены на популярные криптовалюты в долларах США

биткоин Фото: pxhere
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 26 981,2 $; изменения за 24 часа: -0,18%.

Ethereum (ETH): 1 675,70 $; изменения за 24 часа: +0,17%.

Tether (USDT): 1,0005 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

BNB (BNB): 215,00 $; изменения за 24 часа:-0,42%.

USD Coin (USDC): 1,0000 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,061840 $; изменения за 24 часа: +0,27%.

Cardano (ADA): 0,2515 $; изменения за 24 часа: +0,09%.

По состоянию на 30 сентября 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 474.47 тенге.

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