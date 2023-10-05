Цены на популярные криптовалюты в долларах США

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 27 688,4 $; изменения за 24 часа: +1,33%.

Ethereum (ETH): 1 645,42 $; изменения за 24 часа: +0,21%.

Tether (USDT): 1,0005 $; изменения за 24 часа: +0,04%.

BNB (BNB): 212,90 $; изменения за 24 часа: +0,61%.

USD Coin (USDC): 1,0000 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

Dogecoin (DOGE): 0,061262 $; изменения за 24 часа: +0,51%.

Cardano (ADA): 0,2579 $; изменения за 24 часа: +0,81%.