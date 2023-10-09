Цены на популярные криптовалюты в долларах США

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 27 937,6 $; изменения за 24 часа: -0,29%.

Ethereum (ETH): 1 632,45 $; изменения за 24 часа: -0,40%.

Tether (USDT): 1,0004 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

BNB (BNB): 211,80 $; изменения за 24 часа: -0,37%.

USD Coin (USDC): 0,9996 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,060929 $; изменения за 24 часа: -0,90%.

Cardano (ADA): 0,2562 $; изменения за 24 часа: -0,98%.