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Может ли супруга получить после смерти мужа его зарплату и компенсацию за отпуск

Может ли супруга получить после смерти мужа его зарплату и отпускные Фото: Zakon.kz
Может ли супруга получить после смерти мужа причитающуюся ему зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск, если на момент смерти они проживали раздельно? На этот вопрос ответили в Министерстве юстиции, сообщает Zakon.kz.

Согласно Трудовому кодексу, смерть работника является основанием прекращения трудового договора.  

При этом работнику, который не использовал или использовал неполностью оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск (ежегодные трудовые отпуска), производится компенсационная выплата за неиспользованные им дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска (ежегодных трудовых отпусков).  

Гражданский кодекс РК устанавливает, что в состав наследства входит принадлежащее наследодателю имущество, а также права и обязанности, существование которых не прекращается с его смертью.  

"При этом в первую очередь право на наследование по закону получают в равных долях дети наследодателя, в том числе родившиеся живыми после его смерти, а также супруг (супруга) и родители наследодателя", – резюмировали в Минюсте. 

Ранее мы рассказали, может ли согласительная комиссия вынести решение при рассмотрении спора без участия работника.

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