Может ли согласительная комиссия вынести решение при рассмотрении спора без участия работника

Работник не является при рассмотрении спора на согласительную комиссию, правомерно ли вынесение решения согласительной комиссии без участия работника? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

В Минтруда пояснили, что спор рассматривается в присутствии заявителя или уполномоченного им представителя в пределах делегированных ему полномочий в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

При этом допускается рассмотрение спора без участия заявителя при наличии его письменного согласия.

"Без участия заявителя или уполномоченного им представителя спор рассматривается в соответствии с условиями и положениями, предусмотренными соглашением о работе согласительной комиссии", – резюмировали в министерстве.

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