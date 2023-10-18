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Может ли согласительная комиссия вынести решение при рассмотрении спора без участия работника

Может ли согласительная комиссия вынести решение при рассмотрения спора без участия сотрудника Фото: Zakon.kz
Работник не является при рассмотрении спора на согласительную комиссию, правомерно ли вынесение решения согласительной комиссии без участия работника? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

В Минтруда пояснили, что спор рассматривается в присутствии заявителя или уполномоченного им представителя в пределах делегированных ему полномочий в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

При этом допускается рассмотрение спора без участия заявителя при наличии его письменного согласия. 

"Без участия заявителя или уполномоченного им представителя спор рассматривается в соответствии с условиями и положениями, предусмотренными соглашением о работе согласительной комиссии", – резюмировали в министерстве. 

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Лариса Черненко
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