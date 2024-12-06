Прогноз: каким будет курс доллара на следующей неделе

Несмотря на высокий курс в предыдущие дни, к концу недели доллар начал дешеветь. Как может измениться стоимость американской валюты на следующей неделе, в материале Zakon.kz.

Похоже, что к концу текущей недели доллар постепенно начинает снижаться. Во второй половине дня курс покупки и продажи в обменных пунктах Алматы находится в диапазоне 512-518 тенге, однако в других городах средний курс все еще остается высоким.

Добавим, что согласно данным Ассоциации финансистов Казахстана, на сегодняшней сессии валютная пара доллар/тенге торговалась на уровне 517,75 тенге за доллар.

Фото: АФК

В целом, курс тенге на этой неделе находился под давлением преимущественно внешних факторов, в том числе: ослабление рубля, низкие цены на нефть и рост индекса доллара США.

Аналитик Анна Бодрова отмечает, что сохранили свое влияние и малый объем валюты на внутреннем рынке, смешанный характер интервенций Нацбанка, который, по оценкам эксперта, не дали никакого эффекта, и спорная структура бюджета РК. Но в то же время на глобальном уровне есть принципиальные улучшения.

"Во-первых, перестал быстро падать российский рубль. Во-вторых, стабилизировалось мировое отношение к риску. "Тонким" моментом остаются цены на нефть Brent. Казахстан работает "в плюс", когда сырьевые котировки выше $60-62. Сейчас баррель стоит $72. Это хорошо, но для нефтепроизводителя чем выше стоимость сырья, тем лучше". Анна Бодрова

Аналитик считает, что на данный момент в информационном поле нет сколько-нибудь значимых аргументов в пользу того, что нефть быстро подорожает.

Ожидается, что на следующей неделе доллар США будет торговаться в довольно широком диапазоне 510-530 тенге, евро – 540-555 тенге, рубль – 4,90-5,10 тенге, китайский юань – 71-72 тенге.

На этой неделе доллар находился в пределах 511-524,5 тенге. Официальный курс на грядущие выходные и понедельник Национальный банк установит в конце рабочего дня.