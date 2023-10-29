Цены на популярные криптовалюты в долларах США

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.



Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 34 174,3 $; изменения за 24 часа: +0,22%.

Ethereum (ETH): 1 784,03 $; изменения за 24 часа: -0,38%.

Tether (USDT): 1,0006 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

BNB (BNB): 225,40 $; изменения за 24 часа: -0,79%.

USD Coin (USDC): 0,9998 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,068627 $; изменения за 24 часа: -0,87%.

Cardano (ADA): 0,2935 $; изменения за 24 часа: -0,13%.

По состоянию на 29 октября 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 470.3 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.