Цены на популярные криптовалюты в долларах США
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников
Bitcoin (BTC): 35 108,9 $; изменения за 24 часа: +1,14%.
Ethereum (ETH): 1 889,97 $; изменения за 24 часа: +2,90%.
Tether (USDT): 1,0012 $; изменения за 24 часа: +0,02%.
BNB (BNB): 244,30 $; изменения за 24 часа: +3,87%.
USD Coin (USDC): 0,9993 $; изменения за 24 часа: -0,03%.
Dogecoin (DOGE): 0,070745 $; изменения за 24 часа: +2,73%.
Cardano (ADA): 0,3425 $; изменения за 24 часа: +5,34%.
По состоянию на 5 ноября 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 465.14 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.