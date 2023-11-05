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Цены на популярные криптовалюты в долларах США

биткоин Фото: freepik
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 35 108,9 $; изменения за 24 часа: +1,14%.

Ethereum (ETH): 1 889,97 $; изменения за 24 часа: +2,90%.

Tether (USDT): 1,0012 $; изменения за 24 часа: +0,02%.

BNB (BNB): 244,30 $; изменения за 24 часа: +3,87%.

USD Coin (USDC): 0,9993 $; изменения за 24 часа: -0,03%.

Dogecoin (DOGE): 0,070745 $; изменения за 24 часа: +2,73%.

Cardano (ADA): 0,3425 $; изменения за 24 часа: +5,34%.

По состоянию на 5 ноября 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 465.14 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

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