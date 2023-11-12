Цены на популярные криптовалюты в долларах США

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.



Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 37 080,0 $; изменения за 24 часа: +0,18%.

Ethereum (ETH): 2 051,49 $; изменения за 24 часа: -0,30%.

Tether (USDT): 1,0002 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

BNB (BNB): 249,40 $; изменения за 24 часа: -0,08%.

USD Coin (USDC): 0,9996 $; изменения за 24 часа: +0,03%.

Dogecoin (DOGE): 0,079167 $; изменения за 24 часа: -2,40%.

Cardano (ADA): 0,3885 $; изменения за 24 часа: +1,18%.

По состоянию на 12 ноября 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 467.9 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.