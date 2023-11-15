Тенге продолжил укрепление на торгах 15 ноября
Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 461,53 тенге, снизившись еще на 2,10 тенге, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 63,68 тенге (+0,14).
Курс евро установлен Нацбанком – 496,75 тенге, рубля – 5,07 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464,1-466,3 тенге, евро – по 499,5-503 тенге, российские рубли – по 5,01-5,17 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 15 ноября.
Так, стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures), повысилась на 0,38 доллара и составила 82,85 доллара.
На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange») нефть марки WTI подорожала на 0,33 доллара – до 78,59 доллара.
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