Курс доллара вырос на 2,5 тенге на торгах 22 декабря

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 459,69 тенге, поднявшись сразу на 2,49 тенге, сообщает Zakon.kz.

Cредневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 64,38 тенге (+0,53).

Курс евро установлен Нацбанком – в 500,04 тенге, рубля – 4,97 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 458,5-460,5 тенге, евро – по 503-506 тенге, российские рубли – по 4,99-5,13 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 22 декабря.

Так, стоимость февральских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures повысилась на 1,01%, до 80,19 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на февраль подорожали на 0,97%, до 74,61 долларов за баррель.