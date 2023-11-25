Цены на популярные криптовалюты на 25 ноября
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников
Bitcoin (BTC): 37 601,1 $; изменения за 24 часа: +0,05%.
Ethereum (ETH): 2 066,67 $; изменения за 24 часа: -1,49%.
Tether (USDT): 1,0001 $; изменения за 24 часа: 0,00%.
BNB (BNB): 232,5 $; изменения за 24 часа: -1,06%.
USD Coin (USDC): 0,9984 $; изменения за 24 часа: -0,12%.
Dogecoin (DOGE): 0,077547 $; изменения за 24 часа: +0,24%.
Cardano (ADA): 0,3872 $; изменения за 24 часа: -0,46%.
По состоянию на 25 ноября 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 463.09 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.