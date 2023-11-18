Цены на популярные криптовалюты на 18 ноября
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников
Bitcoin (BTC): 36 496 $; изменения за 24 часа: +0,35%.
Ethereum (ETH): 1 942,18 $; изменения за 24 часа: -1,23%.
Tether (USDT): 1,0005 $; изменения за 24 часа: +0,02%.
BNB (BNB): 243,70 $; изменения за 24 часа: -0,12%.
USD Coin (USDC): 0,9996 $; изменения за 24 часа: -0,01%.
Dogecoin (DOGE): 0,084379 $; изменения за 24 часа: -0,81%.
Cardano (ADA): 0,3603 $; изменения за 24 часа: -1,94%.
По состоянию на 18 ноября 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 462.79 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.