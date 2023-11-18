Цены на популярные криптовалюты на 18 ноября

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.



Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 36 496 $; изменения за 24 часа: +0,35%.

Ethereum (ETH): 1 942,18 $; изменения за 24 часа: -1,23%.

Tether (USDT): 1,0005 $; изменения за 24 часа: +0,02%.

BNB (BNB): 243,70 $; изменения за 24 часа: -0,12%.

USD Coin (USDC): 0,9996 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,084379 $; изменения за 24 часа: -0,81%.

Cardano (ADA): 0,3603 $; изменения за 24 часа: -1,94%.

По состоянию на 18 ноября 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 462.79 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.